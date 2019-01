Autot

Kolme vuotta riitti: Hyundai uudistaa Ioniq-mallistonsa – mukana uudenlainen ajotila





Kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Hyundai lanseeraa uudistetut mallit hybridistä ja ladattavasta plug-in-hybridistä. Täyssähköinen Electric-malli uusitaan myöhemmin.Ulkoisesti Ioniq saa uutta ilmettä etu- ja takapuskureilla. Lisävarusteena tarjolla ovat täysin uusitut led-ajo- ja takavalot. Mallistoon tulee tarjolle aiemman viiden vaihtoehdon lisäksi kolme uutta ulkoväriä.Ympäristöä Hyundai ilmoittaa huomioivansa jatkossa aiempaa paremmin, sillä uusi Ioniq on valmistajan mukaan varustettu maailman ensimmäisellä ”Green-zone Drive” -ajotilalla (GDM), joka automaattisesti optimoi auton tietyissä olosuhteissa käyttämään enemmän energiaa sähkömoottorilta polttomoottorin sijaan.Hyundai Konan tapaan uudelleen esiteltävässä Ioniqissa on muun muassa mahdollisuus pysäyttää auto ohjauspyörän vasemmasta siivekkeestä, älykäs hyötyjarrutus sekä mahdollisuus käyttää auton toimintoja ‒ kuten esimerkiksi lämmitystä, sisätilan valaistusta ja radiota ‒ auton ollessa sammutettuna. Eco+-tila säästää jäljellä olevaa energiaa arvaamattomien hätätilanteiden varalle. Kansainvälisillä markkinoilla uutuus tuo tarjolle myös Bluelink-palvelun.Uusitut mallit sisältävät turvallisuutta lisääviä ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä, eCall-hätäpuhelujärjestelmän, säädettävän hyötyjarrutuksen ja nykyaikaisen tietoviihdejärjestelmän, joka on vakiovarusteena kaikissa korimalleissa. Lisävarusteena saa 10,25-tuumaisen näytön.Hyundai Ioniqia on myyty yli 60 000 kappaletta.