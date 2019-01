Autot

Matkailuautoon ja vaunuun saa myös jälkiasennettavan ilmalämpöpumpun – tällainen se on

Esimerkiksi saksalainen Webasto on tuonut hiljattain Suomen markkinoille kolme eri tehoista matkailuautoihin ja -vaunuihin tarkoitettua kattoilmastointilaitetta, jotka on varustettu kesäkäytössä tarpeellisten viilennystoimintojen ohella myös lämmitykseen tarkoitetulla ilmalämpöpumpulla.Käytännössä ilmalämpöpumppu riittää pitämään matkailuauton tai -vaunun sisälämmön asumiseen riittävänä jopa muutaman asteen pakkasessa.Teknisessä mielessä jälkiasennettavat kattoilmastointilaitteet asennetaan tyypillisesti matkailuajoneuvon standardimalliseen 400 x 400 mm kattoluukkuun. Pienempään eli 360 x 360 -aukkoon on saatavilla adapterikehyksiä.Webaston kauppaamien laitteiden tehot ovat luokassa tyypillisiä eli 2kW, 2,4kW ja 3,4kW. Laitteissa on myös kosteudenpoisto-, ajastin- ja sleep-toiminnot minkä lisäksi kaikkia toimintoja voi ohjata perinteisen ohjainpaneelin ohella myös erillisellä kaukosäätimellä