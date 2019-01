Autot

Mopoautojen myynti romahti – taustalla 1.11. 2019 voimaan tuleva lakimuutos

Vain modernit autot kelpaavat

Mopoautojen eli ns. L6e-ajoneuvoluokkaan kuuluvien kevyiden nelipyörien myynti romahti viime vuonna Suomessa. Kun vuonna 2017 tällaisia kevyitä nelipyöriä rekisteröitiin maassamme vielä 704 kappaletta, putosi niiden rekisteröintimäärä viime vuonna ainoastaan 224 kappaleeseen. Pudotus on dramaattinen, yli kaksi kolmasosaa eli 68 prosenttia edellisvuodesta.Romahduksen takana on lakimuutos, joka tuo ns. kevytautot Suomen teille tämän vuoden loppupuolella. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi 11. joulukuuta mietinnön kevytautoista. Eduskunta hyväksyi sittemmin, 18. joulukuuta, lain. Se mahdollistaa tavallisten henkilöautojen muokkaamisen niin kutsutuiksi kevytautoiksi.Muutoksilla tahdottiin otettavaksi käyttöön uusi kansallinen T-ajoneuvoluokan ajoneuvoryhmä, jonka tarkoituksena on olla uusi turvallinen liikkumisen vaihtoehto muun muassa 15–17-vuotiaille nuorille. Uusi ajoneuvoryhmä tekee vanhan mopoautoryhmän ominaisuuksiltaan huomattavasti vähemmän houkuttavaksi, minkä vuoksi mopoautojen rekisteröinnit ovat siis jo romahtaneet.Kevytauto muunnetaan omamassaltaan enintään 1 500 kilogramman henkilöautosta rajoittaen ajoneuvon rakenteellista nopeutta. Sähköautoissa omamassan rajana on akkujen painosta johtuen 1 800 kilogrammaa. Kevytautoiksi voi muuttaa vain moderneja henkilöautoja, jotka ovat lähtökohtaisesti rakenteeltaan turvallisia ja niissä on varsin kattavat turvavarusteet.Kevytauton kuljettaminen edellyttää mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta. Valiokunta on liikenteen sujuvuuden edistämiseksi ja muun muassa ohitustarpeiden vähentämiseksi nostanut kevytauton rakenteellisen nopeuden 60 kilometriin tunnissa.Laki astuu voimaan 1. marraskuuta 2019.Eduskunnassa 167 kansanedustajaa äänesti lain puolesta ja vain 12 sitä vastaan.