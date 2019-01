Autot

Automatkailu myötätuulessa: Kauppa kävi ja jatkuu – viisi merkkiä saalisti yli puolet myynnistä

Toimialan ensirekisteröinnit olivat runsaat 9 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Matkailuautoja myytiin yli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän ja matkailuvaunuja runsaat 4 prosenttia enemmän.Tehdasvalmisteisia matkailuautoja ensirekisteröitiin koko vuonna yhteensä 1 276 kappaletta (kasvua 138 kappaletta, 12,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna.Slovenialainen Adria säilytti 14,6 prosentin markkinaosuudellaan ykköspaikan. Toisena oli saksalainen Bürstner ja kolmanneksi nousi saksalainen Sunlight. Neljänneksi eniten myyty matkailuauto oli saksalainen Weinsberg ja viidentenä Hobby. Näiden viiden merkin myyntimäärä oli yli puolet matkailuautojen kokonaismyynnistä.Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen osuus ensirekisteröidyistä tehdasvalmisteisista matkailuautoista oli 28 prosenttia. Saksalainen Weinsberg nousi eniten myydyksi retkeilyautoksi.Myös matkailuvaunujen myynti jatkui positiivisena. Vuonna 2018 myytiin 29 matkailuvaunua enemmän kuin vuonna 2017, kasvua 4,4 prosenttia. Kokonaismyyntimäärä oli 681 kappaletta.Myynnin kasvu ei muuttanut matkailuvaunujen merkkien välistä sijoitusta. Markkinajohtajana on edelleen saksalainen Hobby, toisena slovenialainen Adria ja kolmantena ruotsalainen Kabe. Neljäntenä on saksalainen LMC ja viidentenä puolalainen Poksi. Viiden eniten myydyn matkailuvaunun osuus koko vaunumyynnistä oli 82 prosenttia.Toimiala uskoo kasvun jatkuvan maltillisena myös tänä vuonna. Verrattuna Ruotsiin ja Norjaan ala pärjäsi Suomessa hyvin: Ruotsissa ja Norjassa matkailuajoneuvojen myynti kasvoi 7 prosenttia. Sen sijaan molemmissa maissa matkailuvaunujen myynti on laskusuunnassa toisin kuin Suomessa.