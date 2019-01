Perusautomerkiltä rohkea design-malli – säästöä premium-kilpailijaan yli kymppitonni

Autot

Kompaktiluokan henkilöautot ovat tyypillisesti olleet Euroopassa melko konservatiivisia, koska jokaisen autovalmistajan tuloksentekokykyä määrittää tarve myydä omaa tuotettaan mahdollisimman suuria määriä. Pääsääntö on, että mitä pienempi auto, sen pienempi kate. Tämän vuoksi halutaan yleensä pelata varman päälle.Tuttuun ja turvalliseen tukeutuminen näkyy tällä hetkellä myös Suomen peruspikkuautojen suosiossa: niin Ford Focus, Hyundai i30, Renault Megane, Škoda Octavia, tuleva uusi Toyota Corolla kuin Volkswagen Golf ovat varsin tyypillisen kaavan mukaan piirrettyjä, tavallisen oloisia perheautoja.Pienen piristävän poikkeuksen joukkoon tekee korealaismerkki Kia, joka oli viime vuonna Suomen kahdeksanneksi myydyin automerkki. Kiaa myytiin Suomessa enemmän kuin esimerkiksi japanilaisia Hondaa, Mazdaa, Mitsubishia ja Suzukia yhteensä.Kian vastine tärkeässä perusperheautoluokassa on Ceed, jonka viimeisin versio on joissakin vertailuissa päihittänyt koko muun ryhmän, tai ainakin siirtynyt aivan sen kärjen tuntumaan.Kian rohkea yllätys Ceedin suhteen on uusi ProCeed-versio, joka kantaa historian hämäristä periytyvää Shooting Brake -lisänimeä. Tämä korimalli on selkeämmin designin varaan suunniteltu, eräänlainen coupén ja farmarin risteytys, jossa on tavallista farmarikoria enemmän menevyyttä. Auto on 5 millimetriä lyhyempi ja 43 millimetriä matalampi kuin tavallinen Ceed Sportswagon-farmari.Kokonsa puolesta Kia ProCeed Shooting Braken lähin kilpailija olisi Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, mutta Kia ei luonnollisesti yritäkään olla premium-tason auto. Se näkyy myös hinnassa, sillä edullisin ProCeed Shooting Brake maksaa 26 171 euroa – yli 11 000 euroa vähemmän kuin Mercedes-Benzin CLA Shooting Brake.Sisätilojen puolesta Kia ProCeed ei ole merkittävästi pienempi kuin perus-Ceed: autossa mahtuvat matkustamaan peräkkäin noin 190-senttiset aikuiset, ja tavaratilaakin on mukavat 594 litraa. Se on vain 31 litraa vähemmän kuin Ceed Sportswagonissa.ProCeed on saatavana vain GT Line - ja GT-varustetasoissa. Jälkimmäisessä niistä voimanlähteenä toimii Kian ennestään tuttu, 1,6-litrainen bensiiniturbo, joka tuottaa 204 hevosvoimaa.Kia ProCeed GT:n ajotunnelmista voit lukea Ilta-Sanomien perjantain paperilehdestä.