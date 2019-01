Autot

Autoliiton matkailututkimus: Suomalainen ajaa Saksaan ja Viroon, yksi maa pelottaa

Autoliiton tuoreimman matkailututkimuksen mukaan useimmiten automatka aloitetaan laivalla Helsingistä Tallinnaan (27 prosenttia). Laivamatkalla suoraan Saksaan matkan aloitti 19 prosenttia vastanneista ja kolmanneksi käytetyin reitti oli Turku-Tukholma, jonka valitsi 12 prosenttia. Helsingin ja Tallinnan välinen reitti on kasvattanut suosiotaan viidellä prosentilla kymmenen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.Saksan asema pääkohdemaana on vankistunut kymmenessä vuodessa. Viime vuonna sen mainitsi pääkohteeksi 32 prosenttia vastaajista. Viron suosio on noussut 12 prosentista 23 prosenttiin, ja Ruotsi on joka viidennen pääkohdemaa, kuten kymmenen vuotta aiemminkin. Neljänneksi listalla on kavunnut Latvia, viidentenä on Norja, kuudentena Puola ja seitsemäntenä Latvia. Baltian maiden suosion kasvu kymmenessä vuodessa on ollut merkittävä.Kysyttäessä sitä, mihin maahan matkustamista halutaan ehdottomasti välttää, nousi Venäjä ylitse muiden. Ennakkoasenteissa maata kohtaan esiin nousivat useimmin turvattomuus, liikennekulttuuri, palvelutaso sekä kieliongelmat.Saksan liikennekulttuurille annettiin puolestaan eniten kiitosta, joskin ruuhkat ja tietöiden määrä saivat moitteita.