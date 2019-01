Autot

Mistä perässä ajava tunnistaa jättirekan? – näin paljon ohittaminen pidentyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän asti jättirekoiksikin kutsutut HCT-rekat (High Capacity Transport) ovat liikkuneet poikkeusluvilla, mutta jatkossa pidemmät rekat ovat osa normaalia liikennettä.Liikenteessä rekat tunnistaa PITKÄ-kyltistä.Nykyisin auton ja puoliperävaunun suurin sallittu yhdistelmäpituus on 16,5 metriä ja auton ja varsinaisen perävaunun sekä moduuliyhdistelmien suurin sallittu pituus on 25,25 metriä.Jatkossa puoliperävaunuyhdistelmät saavat olla noin 22,5-metrisiä, auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmät noin 31-metrisiä ja uudet kolminiveliset yhdistelmät jopa 34,5-metrisiä. Suurimmillaan pituuden kasvu on 9 metriä.– Uusissa yli 30-metrisissä yhdistelmissä on keskimäärin kolmannes enemmän hyötykuormaa, jolloin tarvitaan neljännes vähemmän rekkoja pitkän matkan rahtiin, Traficomin johtava asiantuntijasanoo.Kuusi metriä pidemmän yhdistelmän ohittaminen 20 km/h nopeuserolla kestää tasan yhden sekunnin kauemmin, jolloin vastaantulijoiden kaistalla pitää ajaa 30 metriä pidempi matka. 34,5-metristä ohitettaessa pitää vastaantulijoiden kaistalla ajaa noin 50 metriä pidempään perinteisen 25-metrisen ohittamiseen nähden.– Autoilijan näkökulmasta pitkän HCT-rekan ohittaminen on kuin ohittaisi normaalin 25-metrisen rekan ja sen perässä roikkuvan henkilöauton yhdellä kertaa. Liikenteessä pitkiä rekkoja on ollut poikkeusluvilla jo runsaasti ja esimerkiksi yli 30-metrisillä rekoilla on ajettu viimeisen kolmen vuoden aikana 15 miljoonaa kilometriä. Ohituksia ollaan tehty tuhansia ilman merkittäviä ongelmia, Lahti sanoo.