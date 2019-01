Autot

Ministeriö aloittanut lainvalmistelun: Autoverotuksen ”menettelyitä” muutetaan tulevalle hallituskaudelle

14.1. 14:59

Lainvalmistelu Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella lainsäädäntöä, jolla uudistetaan valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä.

Hankkeen tavoitteena on ministeriön mukaan yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä mahdollisuuksien mukaan muiden Verohallinnon verotusmenettelyiden kanssa.



Yhdenmukaistamisella tavoitellaan”sääntelyn yksinkertaistumista ja selkeytymistä ja tätä kautta verovelvollisten hallinnollisen taakan keventymistä”, VM ilmoittaa ja lisää, että tavoitteena on, valmiste- ja autoverotuksen uudistettujen menettelysäännösten voimaantulo vuonna 2021.



Mikäli mutkia ei matkaan tule, on vallassa silloin lähtökohtaisesti nyt keväällä valittava uusi hallitus.



Valtiovarainministeriö korostaa erityisesti, että hankkeen tavoitteena ei ole valmistella muutoksia siihen, mistä tuotteista ja kuinka paljon valmisteveroa ja autoveroa kannetaan.