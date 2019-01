Autot

Katso vinkit: Näin saat autosi akun kestämään mahdollisimman pitkään

Pakkanen on akun pahin koetinkivi talvella, sillä se vähentää akun varauskykyä. Nykypäivän autoissa on myös paljon akkua kuormittavia laitteita.Sähkönkulutus talvella on eri luokkaa kuin kesällä, kun käytössä ovat esimerkiksi penkin- ja ikkunanlämmittimet sekä polttoainetoiminen lisälämmitin, kuten Webasto. Myös tehokkaat äänentoistolaitteet lisäävät auton virrankulutusta huomattavasti. Näitä laitteita ei kannata käyttää talvella tarpeettoman kauan.Kaikista varmimmin akku pysyy voimissaan, kun akku pidetään puhtaana ja autolla ajetaan tarpeeksi. Akun navat ja kengät on hyvä puhdistaa, sillä lika johtaa sähköä. Jos akkua ei pidä puhtaana, akun teho vähenee ja se voi alkaa purkautua vähitellen.Pakkaskaudella autolla kannattaa ajaa vähintään tunnin mittaisia matkoja pari kertaa viikossa. Jos autolla ajaa vain lyhyitä matkoja, akku ei ehdi latautua ja se tyhjenee pikkuhiljaa. Polttoainekäyttöinen lämmitin vaatii sen, että autolla ajetaan selkeästi pidempään kuin sitä on lämmitetty.Akun eliniäksi voi arvioida sen käytöstä ja ajo-olosuhteista riippuen 2–5 vuotta. Autoon kannattaakin hankkia Suomen olosuhteisiin sopiva akku, jossa on esimerkiksi riittävä kylmäkäynnistysteho.Lataamalla akkua muutaman kerran vuodessa akku saa lisää käyttöikää. Akku kannattaa ladata täyteen akkulaturilla ennen talvea, jolloin se säilyttää varauksensa paremmin. Akun yleiskunnon saa selville yleismittarilla, kun taas akun varaustila ja käynnistysteho tarkistetaan rasitusmittarilla. Rasitusmittaus tehdään yleensä autohuollossa.Jos auto ei käynnisty, turvallisinta on kääntyä ensin auton käyttöoppaan puoleen. Oppaan avulla voi selvittää, onko autoon mahdollista antaa apuvirtaa toisesta ajoneuvosta ja miten se tapahtuu. Käyttöoppaasta voi myös tarkistaa, miten akku vaihdetaan.Lähde: Biltema