Autot

Jättirekoille virallinen hyväksyntä – tällaiset ovat vaikutukset 21.1.2019 alkaen

Massoja ei koroteta – vaatisi tieverkon parannuksia

Muutosten on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä ja henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan uusilla mitoilla hyödyntää aiempaa paremmin.Mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa, Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteessaan kuvaillaan.Euroopan komissio on vahvistanut, että mittojen muutosta koskeva asetus on EU-lainsäädännön mukainen. Muutokset astuvat voimaan 21. tammikuuta 2019.Yhdistelmien suurin sallittu pituus kasvaa uudistuksen myötä nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin ja auton maksimipituus 12 metristä 13 metriin. Suurin kuormatilan pituus kasvaa 21,42 metristä 29,24 metriin. Samalla kääntyvyyden määrittämisessä siirrytään uuteen 120 asteen suorituskykyperusteiseen käännökseen.Pidemmillä yhdistelmillä saa liikennöidä kaikilla väylillä, joilla ajoneuvon pituutta ei ole erikseen rajoitettu. Päätieverkolla on joitakin ongelmallisia liittymiä, joissa pidempien ajoneuvojen kääntyvyys ei ole riittävä.Ministeriö on myös selvittänyt mahdollisuutta nostaa kuorma-autojen enimmäismassoja. Massojen nostaminen edellyttäisi merkittäviä tieverkon parannuksia. Suuremmat akselimassat vaikuttavat muun muassa siltojen sekä tie- ja katurakenteiden kestävyyteen. Näiden salliminen valtakunnallisesti koko runkoverkolla edellyttäisi suuria investointeja, joiden toteutusaikataulu ulottuisi pitkälle ensi vuosikymmenelle.Liikenne- ja viestintäministeriön tarkastelu osoittikin, ettei nykyistä suurinta sallittua yhdistelmämassaa (76 tonnia) ole mahdollista korottaa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi jatkossakin myöntää yleisesti sallitut raja-arvot ylittäville ajoneuvoyhdistelmille määräaikaisia poikkeuslupia.