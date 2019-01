Koeajossa uusi Honda CR-V – ”varovaisesti ajamalla pääsee varmasti alle yhdeksän litran lukemiin”

Autot

Honda CR-V 1.5 AWD Elegance AT – "varovaisesti ajamalla pääsee varmasti alle yhdeksän litran lukemiin"

















Honda CR-V:tä on myyty mallihistoriansa aikana yhteensä jo kymmenen miljoonaa kappaletta, eli se on ollut Hondalle huikea menestystarina.Maailma muuttuu kuitenkin jatkuvasti. Hondalla muutos tarkoittaa, että CR-V:hen aiemmin kiinteästi liittynyt dieselmoottori on saanut väistyä. Uudet moottorit ovat joko 1,5-litrainen turbobensiini tai myöhemmin keväällä Suomeen saapuva hybridiversio – ja siinä vaihtoehdot sitten ovatkin. Pistokehybridiä ei vielä ole näköpiirissä.Koeajoauton toistaiseksi ainoa, CVT-automaatin ja nelivedon kera tarjottava 1,5-litrainen turbobensiini kuuluu niihin iskutilavuudeltaan pieniin moottoreihin, joita on viimeisen vuosikymmenen ajan tarjoiltu kaikenlaisiin ja kaikenkokoisiin kulkineisiin Euroopan markkinoilla. Niiden avulla on haettu sekä taloudellisuus- että kustannussäästöjä.Ongelmana pienten bensiiniturbojen suhteen kuluttajalle on, että suuremmissa ja raskaammissa, nelivetoisissa malleissa pikkumoottorit joutuvat ponnistelemaan mukavuusalueensa ulkopuolella. Koska CR-V painaa noin 1 700 kiloa, uuden WLTP-mittaustavan myötä sen kulutustodellisuus avautuu entistä valjumpana: 8,7 litran yhdistetty virallinen kulutus on hätkähdyttävän suuri.Jos kulutuksen pystyy hetkeksi unohtamaan, voi huomata, että ajajalle uusi CR-V on mukavuuspainotteinen tuttavuus. CVT-automaatti toimii nätisti taustalla, ja auton voimat riittävät hyvin sen kokoon nähden. Suorituskykyarvot jäävät tosin keskinkertaiselle tasolle.Ohjaustuntumassa ei ole erityisiä puutteita ottaen huomioon auton käyttötarkoitukset, eli esimerkiksi arkisen puurtamisen perusperheautona. Uuden CR-V:n nelivetojärjestelmä on päivitetty mutka-ajossa vähemmän puskevaksi, ja auto etenee matka-ajossa miellyttävällä vakaudella. Pikkupyörittelyssä ohjauksen hieman etäisen tuntuman havaitsee.CR-V:n jousitus on selkeän pintakova, mutta kantaa toisaalta hyvin suurempaakin kuormaa. Tiukemmissa mutkissa ja teiden kallistuksissa korkeahko kori kallistelee jonkin verran. Jousituksessa voisi siis olla enemmän peruspehmeyttä, mutta toisaalta myös progressiivisuutta.Vakiovarusteena tuleva mukautuva tasanopeuden säädin on esimerkiksi moottoritieajossa ajoittain liian varovainen; jarruttelee menoa silloinkin, kun ei oikeasti tarvitsisi.Uusista kuosistaan huolimatta CR-V ei ole ulkoisesti kasvanut, mutta sen parasta antia ovat ehdottomasti tarjolla olevat sisätilat. CR-V:ssä on nyt miellyttävän paljon tilaa niin etu- kuin takapenkeilläkin. Autoon on haettu aidosti parempia sisätiloja, ja sen voi nyt valita joko viisi- tai seitsemänpaikkaisena.Jos tarvitsee seitsemänpaikkaisen auton, on valittava Lifestyle-varustetaso, joka on aina myös automaatti ja samalla nelivetoinen. Sen hinnat alkavat 48 782 eurosta.Ylipäätään CR-V:n käytettävyyttä parantavat laajalti avautuvat ovet sekä kavennetut helmakotelot, joiden ansiosta käynti sisälle ja ulos helpottuu, eikä lahkeitaan likaa niin helposti kuraisiin kynnyksiin. Tavaratila on kuitenkin hieman aiempaa pienempi, 561-litrainen.Koeajon aikana auto kulutti bensiiniä sekalaisessa ajossa (keskinopeus 53 km/h) vielä kesärenkain ajettuna 9,2 litraa sadalla.Hyvin varovaisesti ajamalla pääsee varmasti alle yhdeksän litran lukemiin, mutta sekin on nykyisin paljon.