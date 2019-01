Autot

Suomen talvi on vaikea ulkomaalaisille autoilijoille – Yle: Luulevat latuja teiksi

Suomessa on tapahtunut hiljattain useita ulkomaalaisten aiheuttamia kuolonkolareita. Poliisin mukaan etenkin Euroopan ulkopuolelta tulevien aiheuttamat kolarit johtuvat usein siitä, että kuljettaja ei huomioi Suomen talvioloja, Yleisradio uutisoi.