Renault Kadjar uudistui – suurin muutos konepellin alla





Uutta moottoritekniikkaa





Malliston runkona on Zen

Mihinkään erityisen radikaaliin muutokseen Renault ei ole lähtenyt. Kadjarin korin päälinjat on säilytetty ennallaan, mutta edestä katsottuna se näyttää valmistajan arvion mukaan aiempaa leveämmältä.Etuvalojen C-muotoa on hiottu ja umpioihin on nyt integroitu myös vilkut ja päiväajovalot. Parhaassa Bose-varustetasossa niin pää- kuin neliömäisiksi muutetut etusumuvalot toimivat ledeillä.Sisätiloissa on keskitytty laadun parantamiseen yksityiskohtia myöten. Kojelaudassa on uusi R-Link2 -multimediajärjestelmä, jonka kosketusnäyttö on pyritty tekemään aiempaa helppolukuisemmaksi parantamalla kirkkautta.Nettiyhteydellä varustetun R-LINK 2 -järjestelmän avulla saa esimerkiksi Tom Tom Traffic -palvelun reaaliaikaiset liikennetiedotteet käyttöön. Android Auto ja Apple CarPlay -peilauksen avulla voi käyttää älypuhelimen sovelluksia helposti R-LINK 2 -järjestelmän näytöltä. Muita parannuksia ovat ilmastointilaitteen entistä ergonomisemmat ja modernimmat kytkimet. Ilmastointilaite ottaa huomioon myös takana matkustavat, joilla on omat tuuletussuuttimet keskikonsolin takaosassa.Edestä löytyvät uudelleen suunnitellut istuimet, joihin on lisätty reisituen pituussäätö. Lisäksi istuimien tarjoama sivuttaistuki on aiempaa parempi.Suurin ero aiempaan on uudistuneessa Kadjarissa konepellin alla. Sieltä löytyvät täysin uudet bensiinimoottorit ja lähes kokonaan muuttunut turbodiesel. Bensiinimoottori on Renault-Nissan-allianssin yhdessä Daimlerin kanssa kehittämä. Valittavana ovat TCe 140 (103 kW/140 hv) ja TCe 160 (118 kW/159 hv). Hiukkaspäästöjä vähennetään pakokaasujen hiukkassuodattimella.Uudella 103 kilowatin tehoisella moottorilla ja käsivalintaisella vaihteistolla varustettuna Kadjar kiihtyy nollasta sataan 10,4 sekunnissa. Kaikki muut bensiinimoottoriset Kadjarit ovat vielä nopeampia alittaen kiihdytyksessä kymmenen sekunnin rajan. Huippunopeus on aina yli 200 km/h.Kolmantena moottorivaihtoehtona on Blue dCi 115, joka kehittää 85 kilowattia. Vaikka iskutilavuus on sama 1,5 litraa kuin aiemmassa moottorissa, yli 90 prosenttia moottorin osista on joko uusia tai edelleen kehitettyjä. Turbodieselin päästöt ovat samalla vähentyneet, sillä järjestelmässä on hiukkassuodattimen lisäksi typpioksidipäästöt leikkaava SCR-järjestelmä.Pienemmän moottorin kanssa on vakiona kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Vaihtoehtona on 7-vaihteinen kaksoiskytkinvaihteisto. Sen saa nyt Zen-varusteiseen Kadjariin veloituksetta. Tehokkaamman bensiinimoottorin kanssa on aina vakiona kaksoiskytkinvaihteisto.Suomessa Kadjarin myynti keskittynee vahvasti Zen-varustetasoon. Vakiona on muun muassa automaattinen kaksialueilmastointi, automaattiset valot ja kaukovaloavustin, multimediajärjestelmä, kaistavahti ja älyavain. Tummennetut ikkunat varjelevat yksityisyyttä ja etu- sekä takapysäköintitutkat varjelevat kolhuilta.Huippuna on Kadjar Bose, jossa on Zen-tason 17-tuumaisten kevytmetallivanteiden sijaan kaksi tuumaa suuremmat pyörät. Lämmitettävä tuulilasi ja Bose-äänentoisto kuuluvat varusteluun. Osittainen nahkaverhoilu ja runsas kromin käyttö erottavat myös Bosen Zenistä.Kadjarin hinnat lähtevät Kadjar TCe 140 Lifen 24 990 eurosta. Suosituimmaksi noussee kaksituhatta euroa enemmän maksava Kadjar 140 TCe Zen, johon voi valita nyt kampanjan myötä automaattivaihteiston samaan hintaan. Täydellisimmin varustettu Renault Kadjar TCe 140 Bose maksaa 30 390 euroa ja Kadjar TCe 160 Bose EDC 7-automaatti nyt 31 890 euroa.