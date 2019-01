Autot

Opelin uusi monikäyttöauto venyy kolmeen eri pituuteen – jopa yhdeksälle henkilölle

Uudessa Zafira Life -malliston kolme pituusvaihtoehtoa ovat 4,6-metrinen ”Small”, 4,95-metrinen ”Medium” ja 5,3-metrinen ”Large”.Kaikki pituusversiot ovat saatavana erillisillä nahkaistuimilla. Kolmas rivi on taitettavissa ja näin myös Small-mallin tavaratilan voi kasvattaa 1 500 litraan (kattoon asti mitattuna). Kolmannen rivin istuimien irrottamisella tilavuus kasvaa 3 397 litraan. Zafira Life Large -mallissa tavaratilan tilavuus on 4 500 litraa.Zafira Lifen kuljettajan työtä helpottavat lukuisat kuljettajanavustinjärjestelmät ja mukautuva vakionopeudensäädin, joka mukautuu edellä ajavan ajoneuvon nopeuteen ja sopeuttaa vauhdin tarpeen mukaan. Kamera- ja tutkajärjestelmä havaitsee tietä ylittävät jalankulkijat ja voi tehdä hätäjarrutuksen nopeuden ollessa yli 30 km/h. Jalanheilautuksella sähköisesti avautuvat liukuovet ovat ainutlaatuinen ominaisuus tässä autoluokassa.Kaistallapitovahti ja kuljettajan vireystilanvalvontajärjestelmä varoittavat kuljettajaa, jos tauko on tarpeen. Ajovaloavustin vaihtaa tarpeen mukaan lyhyiden ja pitkien ajovalojen välillä ja aktivoituu yli 25 km/h nopeudessa. Myös värillinen tuulilasinäyttö on tässä markkinasegmentissä ainutlaatuinen varuste.Haastavissa ajo-olosuhteissa auttaa IntelliGrip-pidonhallintajärjestelmä. Zafira Lifeen on saatavana myös nelivetojärjestelmä, jonka toimittaa offroad-teknogiaan erikoistunut Dangel.Opel Zafiran ensimmäinen sukupolvi julkistettiin jo kaksikymmentä vuotta sitten. Neljännen sukupolven edustaja esitellään virallisesti Brysselin autonäyttelyssä 18. tammikuuta. Mallisto kasvaa myöhemmin täyssähköversiolla, joka tulee markkinoille vuonna 2021.