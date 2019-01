Autot

”Tiukka nahkarotsi ja leveä asenne” – motoristit kumoavat moottoripyöräilyyn liitettyjä vääriä käsityksiä

Moottoripyöräilijöiden äänenkannattaja Motouutiset listasi 24 seikkaa, joiden avulla ulkopuoliset saattaisivat paremmin ymmärtää, mistä motorisoidussa pyöräilyssä on kyse.

Et koskaan ymmärrä moottoripyöräilyä, ellet kokeile sitä.

Moottoripyörällä ajaminen voi olla taloudellisempaa kuin autolla ajaminen.

Moottoripyöräily on elämäntapa.

Älä koske toisen pyörään ilman lupaa.

Median antama mielikuva motoristeista on väärä.

Naismotoristit ovat normaali osa yhteisöä.

Motoristien pukeutuminen inspiroi muotisuunnittelijoita.