Upouudet kuvat purettavista moottoriteistä julki – autojen tilalle suunnitellaan melko erikoisiakin rakennelmia

Betonipylväiden varassa siksakkia kulkevia pyöräteitä, kukkaruukkuja sekä nopeusrajoitukseltaan alennettuja ja nykyisestä kavennettuja autokaistoja. Vähän kadunvarsipysäköintiä, mutta runsaasti tilaa kävelijöille, raitiovaunuille sekä myös pitkille katukahvilarivistöille.Muun muassa tällaisia näkymiä tarjoavat nyt Helsingin niin sanottujen kaupunkibulevardien visualisoinnista järjestetyn suunnittelutyön voittajat, joiden avulla kaupunki etsii näkemyksiä moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamiseen asuinalueiksi.Hiljattain päättyneen kilpailun erityisenä tavoitteena oli etsiä korkeakouluyhteistyön kautta erilaisia ideoita siihen, miten urbaani asuminen, monipuoliset palvelut ja kaupunkiympäristön elämyksellisyys yhdistyvät kestäviin liikkumismuotoihin ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen – tukien samalla Helsingin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.Kaikkiaan visualisointikilpailuun saapui 25 ehdotusta joista tuomaristo päätti palkita seuraavat ehdotukset:(à 3 500 euroa)The Wood City, Boulevard of Light sekä Helsinki Streams(à 2 000 euroa)Let's walk with green sekä hub(à 1 500 euroa)The Living Street(à 1 000 euroa)Hairpin sekä Maunula Town Square -nimiset työtTuusulanväylä eli Tuusulan moottoritie on liikennemäärältään yksi Suomen vilkkaimmista teistä sekä myös yksi Helsingin ehdottomasti vilkkaimmista sisääntuloväylistä. Tuusulantie on myös valtakunnallisesti merkittävä suora tieyhteys 20 miljoonan vuosittaisen matkustajamäärän hiljattain rikkoneelle Helsinki-Vantaan lentoasemalle.Tällä hetkellä Tuusulanväylällä kulkee vilkkaimmillaan yli 70 000 ajoneuvoa vuorokaudesssa ja vuoteen 2025 meneessä samainen luku on nousemassa jo peräti 100 000 ajoneuvoon Tuusulanväylän kaduksi alennettava osuus on Kehä 1:n eteläpuolinen alue, jolle kaavaillaan asuntoja noin 20 000 asukkaalle. Samalla entisen moottoritien liikenne ohjattaisiin nykyisen Mäkelänkadun suunnan sijasta pääosin Keski-Pasilaan päin.Muut kaksi asuinkaduiksi muutettavaa Helsingin sisääntuloväylää ovat liikennemääriltään Tuusulantietä pienempiä.Näistä Itäväylä eli seututien 170 alkuosa Kehä III:n liittymään asti on 4-6-kaistainen moottoritiemäinen tie, jolla kulkee esimerkiksi Kulosaaren sillan kohdalla noin 65 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.Kolmas Helsingin bulevardisointia odottava väylä eli Vihdintie on korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) sallimista tapauksista valmiiksi katumaisin, eikä sillä ole juurikaan esimerkiksi eritasoliittymiä. Suomen suurimmasta liikenneympyrästä alkavan Vihdintien keskimääräinen vuorokausiliikenne pyörii noin 20 000 ajoneuvossa.KHO päätti viime marraskuussa, ettei Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän muuttamiselle kaupunkibulevardeiksi ole edellytyksiä. Muut bulevardisuunnitelmat menivät kuitenkin läpi. Oikeus perusteli tuolloin päätöstään muun muassa teiden toimivuuteen liittyvillä epävarmuustekijöillä.