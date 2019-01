Autot

Nissan Leaf -perhe kasvaa kahdella malliversiolla – aiempaa enemmän tehoa ja pitempi toimintamatka

9.1. 10:54

UUTTA Nissan laajentaa Leaf-sähköautoperhettään, kun japanilaisvalmistaja tuo tarjolle kaksi uutta malliversiota.

Leaf 3.Zero tuo Euroopan eniten myytyyn sähköautoperheeseen uutuutena 8-tuumaisella näytöllä varustetun tietoviihdejärjestelmän, joka mahdollistaa uudet yhteyspalvelut, kuten ovelta-ovelle-navigoinnin. Euroopassa myytävään uuteen Leaf 3.Zeroon on saatavissa myös täysin uusi, parannettu Nissan Connect EV -sovellus. Leaf 3.Zero on varustettu 40 kWh:n akulla.



Nissan Leaf 3.Zero e+ Limited Edition tuodaan rajallisen tuotantomäärän (vain 5 000 autoa Euroopassa) erikoismallina. Se tarjoaa aiempaa enemmän tehoa (217 hv) ja pitemmän, jopa 385 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella (Nissanin etukäteen arvioima WLTP-testisyklin mukainen toimintamatka).



Leaf 3.Zeron lähtöhinta on 42 200 euroa. Leaf 3.Zero e+:n hinnoittelu alkaa 48 200 eurosta.