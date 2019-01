Ruotsalaislähde: Nämä uudet autot ovat eniten vaarassa ruostua

Autot

Suomalaisten kestosuosikkikin voi ruostua nopeasti: Vaaralistalla yhdeksän automallia

1. Citroën C4 Cactus. Auton kori on galvanoitu, mutta konepellin, ovien ja takakannen tiivistys on erittäin heikko.





2. Ford EcoSport. Auton monien eri osien, esimerkiksi ovien kulmat, kynnysten liitoskohdat ja alustan takaosa ovat huonosti tiivistetyt. Etutukivarsissa ja moottorin kiinnikkeissä jo uutena ruostetta.





3. Ford Focus. Alustassa ei ole lainkaan tiivistettyjä liitoskohtia, ja etulokasuojissa on kosteutta imevää äänieristysmateriaalia. Ovissa ja luukuissa huono tiivistys.





4. Ford S-Max. Huonosti tiivistetyt konepellin ja ovien kulmat. Vain jotkin palkeista on suojavahattu, ja alusta on suojattu rajallisesti. Näkyvää ruostetta moottorikiinnikkeissä jo 2500 ajokilometrin kohdalla.





5. Honda Civic. Alustan suojalevyjen alla ei ole tuskin minkäänlaista suojausta, kohtia on käsitelty suojavahalla vain paikoitellen. Kynnykset on tiivistetty huonosti.





6. Kia Stonic. Kulumissuojaus on pääosin kunnossa, mutta onteloita ja palkkeja on suojattu liian epätasaisesti. Heikko takakannen ja kynnysten tiivistys.





7. Nissan Leaf. Konepellissä, ovissa eikä takakannessa ole sisäpuolista suojausta. Onteloita ei ole käsitelty, ja lokasuojien taitteet keräävät kosteutta ja likaa.





8. Nissan Qashqai. Suomen viime vuoden myyntikuningas on altis ruostumiselle, vaikka autossa on hyvä kiveniskemäsuojaus edessä ja takana. Kynnyksissä eikä pitkittäis- ja poikittaistuissa ei ole lainkaan ruostesuojausta, vaan ainoastaan paljasta peltiä. Konepellin ja takakannen sisäpinnoilla ei ole myöskään sisäpintojen suojausta.





9. Subaru XV. Palkkeja ei ole käsitelty lainkaan sisäpuolelta. Pohjan kulumissuojaus on heikko. Ovissa ja takakannessa ei ole sisäpuolista suojausta.





