Nissanin ex-pomo vakuutti syyttömyyttään käsiraudat käsissään – ”laihtunut jopa 20 kiloa riisipitoisen ruoan takia”

Autonvalmistaja Nissanin entinen toimitusjohtaja Carlos Ghosn https://www.is.fi/haku/?query=carlos+ghosn on vakuuttanut tokiolaisessa tuomioistuimessa olevansa syytön.





Laihtunut ja harmaantunut Ghosn saapui oikeuteen käsiraudoissa ja köysi sidottuna vyötärönsä ympäri, uutistoimisto AFP kuvailee. Ghosnin perheen mukaan hän on laihtunut jopa 20 kiloa tokiolaisen pidätyskeskuksen riisipitoisen ruoan takia.Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ghosn nähtiin julkisesti pidätyksen jälkeen. Hänet pidätettiin Tokiossa marraskuussa, kun hän laskeutui maahan yksityiskoneellaan.Ghosnia syytetään tulojen piilottelusta verottajalta. Vuosien 2010–2018 aikana Ghosn mahdollisesti pimitti verottajalta jopa noin 9 miljardia jeniä eli noin 70 miljoonaa euroa.Useista taloudellisista väärinkäytöksistä syytetyn Ghosnin mukaan häntä syytetään väärin perustein ja hänet on vangittu epäoikeudenmukaisesti.Ghosnia pidetään edelleen vangittuna pakoriskin ja todisteiden tuhoamisen estämisen vuoksi. Ghosnin on odotettu pysyvän vangittuna ainakin kuluvan kuun 11. päivään asti.Oikeudenkäyntiin oli varattu 14 paikkaa yleisöä varten. Paikkoja jonotti kuitenkin yli 1 000 ihmistä.