Ensitestissä Toyotan tärkein katumaasturi – ”tiesivät mitä tekivät”

Toyota uusii tai uudistaa keväällä 2019 melkein koko mallistonsa, sillä suosituimmista henkilöautomalleista vain pienet Aygo ja Yaris sekä C-HR pysyvät ennallaan. Avensis jää mallistosta pois. Se paikataan uudella Corolla-mallisarjalla, kookkaammalla Camryllä sekä aivan uudella RAV4-katumaasturilla.Toyota-konsernin uusista malleista puhuttaessa voi tarinan aloittaa aina samalla tavalla, kertomalla uudesta perusrakenteesta, jolle auto on tehty. Tähän saakka käytettyjen erillisten rakenteiden sijaan kaikki autot tehdään samalle TNGA-pohjalle, millä pitäisi säästää vuosittain miljardeja euroja. Ellei Toyota anna kaikkea etua asiakkaille laskemalla hintoja, niin yhtiö tekee lähivuosina mainiota tulosta.Yhteisessä lähtökohdassa on hyvät ja huonot puolensa. Mikäli rakenne on suunniteltu huolella, jatkaa Toyota kestävänä ja luotettavana autona. Ajo-ominaisuuksiltaan ja mukavuudeltaan eri mallit ovat hyvin samanluonteisia.Ajettavuuden suhteen uusi RAV4 on helppo hyväksyä. Pohjois-Amerikan markkinoille säädetty alusta ei kerää suuria moitteita; kyyti on eleetöntä. Toisaalta tarjolla ei ole mitään ajamisen juhlaa, mikä korostui vuoristotien mutkaisella osuudella.Muotoilussa Toyota on lopettanut varman päälle pelaamisen ja lähtenyt uusille raikkaille linjoille.Auton ulkonäkö on aina makuasia, mutta sanotaan nyt kuitenkin oma ajatus ääneen: edellisen RAV4:n kauniisti sanoen maltillinen muotoilu on taakse jäänyttä elämää ja nyt mennään eteenpäin rinta rottingilla. Uusi RAV4 on väkevä ilmestys, ja etenkään keula ei näytä lainkaan ystävälliseltä, vaan se suorastaan uhkuu voimaa.Mallia on otettu Yhdysvalloissa myynnissä olevista meillä tuntemattomista suuremmista katumaastureista, kuten 4Runnerista.Korin pituus on säilynyt ennallaan, mutta akseliväliä on tullut kolme senttiä lisää. Vaikka muutos ei tunnu kovin suurelta, on takapenkille saatu merkittävästi aiempaa väljemmät tilat. Tavaroita mahtuu mukaan hybridiin melkein viidennes enemmän kuin ennen eli paketti on koottu edeltäjää paremmin.Samaa ei voi sanoa suorituskyvystä. Toyota kertoo käyttävänsä uudessa RAV4:ssä jo neljättä hybridisukupolvea, jonka myötä tehoa on käytettävissä 18 kilowattia enemmän kuin edellisessä. Siitä huolimatta kiihtyvyys on ennallaan.Kyllä RAV4 kulkee ihan mukavasti, mutta portaattomasti toimivan vaihteiston takia kuljettaja kuvittelee kiihdytyksen olevan todellista vaisumpaa. Toisaalta tämän päivän henkeen kuuluu, että taloudellisuus on kohdallaan.Toinen yhä suuremman merkityksen ostoprosessissa saanut asia on turvallisuus. Uusi RAV4 ei ole vielä ehtinyt Euro NCAP:n turvallisuustestiin, mutta oletuksena on viiden tähden tulos. Siihen antaa mahdollisuuden ainakin turvavarusteiden määrä, sillä autossa on aina vakiona Toyota Safety Sense -paketti, josta löytyvät niin mukautuva vakionopeudensäädin kuin nopeudenseurantatoiminto. Muu varustelu on sitten enemmän kiinni lompakon paksuudesta.Etuvetoisena voi valita perusmalli-Activen tai Stylen, joka tuo mukanaan kaksivärisyyden. Nelivetoisena RAV4:ään tulee vielä vaihtoehdoksi ylellisempi Premium. Maaliskuussa Suomeen saapuva RAV4 2,5 Hybrid saa rinnalleen myös kaksilitraisella bensiinimoottorilla varustetun mallin. Se jäänee statistin asemaan, sillä Euroopassa 85 prosenttia edellisen sukupolven RAV4:stä oli hybridejä.Toyota on näyttänyt suuntaa monessa asiassa, kuten hybridien vyörytyksessä markkinoille. Myös katumaastureissa se oli eturintamassa esitellessään ensimmäisen RAV4:n vuonna 1994.Yli kahdeksan miljoonaa RAV4:ää myöhemmin on helppo todeta, että tiesivät mitä tekivät.