Koeajossa edullinen vaparimohikaani Dacia Duster: Todellinen kulutus yllätti

Dacia Duster ahtamattomalla moottorilla: Todellinen kulutus yllättää





Vapaasti hengittävät perinnemoottorit alkavat käydä automaailmassa jo vähiin. Ilmiön taustalla ovat luonnollisesti koko ajan tiukentuvat päästönormit, jotka ovat pakottaneet myös edullisempien autojen valmistajat ahtamiseen jo ajat sitten. Muutamia vaparimohikaaneja on kuitenkin uusien autojen markkinoilla yhä tarjolla.Mainituista laitteista hinta-ominaisuussuhteeltaan aivan parhaiden joukkoon kuuluu ehdottomasti Dacian katumaasturi Duster, jonka turboton bensamalli on tarjolla kiinnostavasti myös nelivetona.Jossain määrin erikoista kyseisessä mallissa on sekin, että bensanelikkoa myydään tällä hetkellä vain versiona jossa auton yhdistetty kulutus virallisine päästögrammoineen on uuden WLTP-standardin mukainen, mutta ostohinnan päälle tuleva autovero noudattaa kuitenkin aiempaa NEDC-mittaustapaa.Dusterin 115-heppaisen bensiinimoottorin voimavarat ovat peruskäytössä pieneen katumaasturiin riittävät, mutta mistään erityisistä tehoreserveistä ei puolitoistatonnisen auton kohdalla voi puhua. Polttoainetta perinnemoottori polttaa ajo-olosuhteista riippuen ainakin talvioloissa reippaahkosti, eli helposti jopa 10 litraa sadalla. Nätissä maantieajossa lukeman saa onneksi alkamaan tarvittaessa myös seiskalla.Vastapainoksi laitteen etenemiskyvyt ovat varsinkin kokonaishankintahintaan nähden hyvät ja alustaltaan Duster sopii Suomen röykkyteille suorastaan hyvin. Vain heikko ja palautukseltaan hiukan tahmea ohjaus häiritsee talviliukkailla normaalia enemmän.Varustelu on Dusterissa hintaan nähden osin lähes puoliylellinen, mutta talven pimeydessä arvostaisi kyllä nykyistä edes hieman laajempaa hallintalaitevalaistusta. Myös ovien automaattilukituksen toimintaa voi kuvailla tarpeettoman äkäiseksi. Erikoisinta varusteantia edustaa Prestige-mallissa katvekamera, josta on ahtaissa paikoissa sompailtaessa aivan aitoa hyötyäkin.Kaikkiaan vapari-Duster on omassa markkinaraossaan joka tapauksessa varsin kiinnostava laite – ainakin silloin, kun ajokilometrejä ei kerry aivan valtavasti ja painopiste on enemmän rehellisissä etenemisessä kuin ajokokemuksen hienoimmissa finesseissä.