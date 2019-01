Koeajossa uusi Mercedes-Benz Sprinter: Digitaalipaketti tavara-autossa – vau-kokemuksiakin löytyy

Autot

Uusi Sprinter: Digitaalipaketti tavara-autossa – vau-kokemuksiakin löytyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Digitalisaatio on päivän sana. Jotain tämäntapaista lienee toisteltu Mersun suurempaa tavara-automallia eli Sprinteriä uudelleen suunniteltaessa varsin ahkerasti, sillä lopputuloksena on nyt paitsi kokonaan uusi kolmannen sukupolven Sprinter, myös melkoinen digipaketti.Koeajoimme Suomen vero-oloihin muutetun matkailuautoversion, joka on vain yksi Sprinterin nyt jo yli 1700 eri mallivariantista.Makuu- ja muut matkailutilat edustavat tässä niin sanotussa Suomi-mallissa enemmän verosuunnittelua kuin varsinaista asumiskäyttöä, sillä esimerkiksi laverisänkyyn ei mahdu säilytysasennossa lainkaan patjaa. Toimiston pitäminen autossa kuitenkin onnistuu varsin mukavasti.Näin sisustettujen autojen käyttäjäkuntaa ovat tyypillisesti yrittäjät, jotka tarvitsevat työssään ja harrastuksissaan paitsi henkilökuljetuskapasiteettia myös tavaratilaa.Ohjaamoon suomalainen matkailusisustaja ei kuitenkaan ole koskenut ja hyvä niin – sen verran jopa jonkinlaiseksi vauksi luonnehdittavaa kokemusta on nimittäin tällä kertaa tarjolla.Kabiinin muotoilu on Sprinterissä varsin henkilöautomaista ja paikoin suorastaan hienostunutta. Ergonomiakin loistaa, lukuun ottamatta harvoja, ohjaamoltaan leveissä pakettiautoissa tyypillisiä kurottelua vaativia yksityiskohtia. Hieno (lisävarusteinen) MBUX-tietoviihdenäyttö toimii ja tuntuu hipaisu- ja äänihalintalaitteineen kaikkineen kuin S-sarjasta napatulta.Teknisesti ottaen uuden Sprinterin kovinta uutuusantia ei siis ole niin sanottu perusrauta vaan esimerkiksi aiempaa huomattavasti pidemmälle viety ohjaamon digitaalinen käyttöliittymä, ynnä niin ikään huippuluokan pitkälti digitaaliset turvallisuusjärjestelmät – kuten erilaiset kamerat, kaista- ja sivutuuliavustimet.Vaan voipa auton perustekniikkaakin kaikesta huolimatta kehua. Hyväksi esimerkiksi käy testiyksilön automaattilaatikko ja dieselmoottori, joiden yhteiseloa voi kuvailla pakettiautoksi suorastaan sulavaksi.Kokeiltu malli oli takavetoinen, mutta aiemmasta poiketen Sprinterin kolmannen sukupolven saa myös etuvetoisena. Se on suunnattu takavetoa kevyempiin kuljetustarpeisiin ja etuina ovat muun muassa kahdeksan senttiä matalampi lastauskynnys sekä takavetoa hieman suurempi kuljetuskyky.Asiakkaan kannalta uuden Sprinterin ehkä merkityksellisin voimavara on silti loppujen lopuksi räätälöitävyys, painottuupa se sitten mihin tämän luokan autolta vaadittavaan ominaisuuteen tahansa. Esimerkkinä edellisestä auton tilaaja pääsee valitsemaan peräti viidestä eri akselivälistä. Niistä sopivasti ruksimalla ei lopulta tarvitse moittia edes hankalaa taskupysäköitävyyttä kuten tässä koeajossa.Luokkansa halvimmaksi Sprinteristä ei tosin edelleenkään ole.