Koeajossa Audi A6 – muuttuu vuosien saatossa yhä houkuttelevammaksi

Jos viime vuoden loppupuolen automaailman puheenaiheista pitäisi yksi erityisesti nostaa esille, niin kestoaihe diesel olisi varmimmista kiivaan keskustelun aiheuttajista. Dieselistä on puhuttu todella paljon, mutta aina argumentit dieseliä vastaan eivät ole olleet aivan ajan tasalla. Vanhempien dieseltekniikoiden synnit on suloisesti sekoitettu uusien taakaksi.Uusimmat dieselit ovat nimittäin oikeasti erittäin puhtaita säänneltyjen päästöjen osalta. Sen vuoksi esimerkiksi Audikin voi puhdistaa dieselskandaalin jälkeistä mainettaan nimenomaan dieselmoottorien avulla.Audin uusi A6-malli on siitä hyvä esimerkki, sillä sen voi hankkia Suomessa toistaiseksi vain kahden eri perusdieselmoottorin vauhdittamana. Ne ovat molemmat samalla kevythybridejä.Dieselin suosio uusien henkilöautojen rekisteröinneissä on ollut Suomessa viime vuosina laskussa, mutta käytettyinä maahan tuodut, vanhemmat dieselit ovat nykyisin erittäin suosittuja.Koska Suomessa ajetaan keskimäärin 12-vuotiailla autoilla, ei kovin kummoinen ennustaja tarvitse olla nähdäkseen, millaisilla autoilla maassamme ajetaan 2030.Koeajettu uusi A6 Sedan on hyvä esimerkki juuri sellaisesta autosta: vähäpäästöinen, kulutukseltaan maltillinen sekä ennen kaikkea tasokas ja suorituskykyinen edustusauto vielä 12 vuoden kuluttuakin.Uudeksi autoksi A6 on monelle liian kallis, mutta käytettynä tilanne muuttuu vuosien vieriessä yhä houkuttavammaksi.Perinteisenä sedanina A6 on hieman hämmentävä, sillä kokonaisuus on konservatiivinen, mutta mukaan on liitetty myös hiven coupé-vaikutteita. Eniten A6:ssa on muotoilullista yritystä takapyörän päälle tehdyssä pienessä kanttauksessa ja keulan valoissa.Audi itse kutsuu tällaista muotoilusuuntausta minimalistiseksi. Kun mikään ei erityisesti nouse esille, ei se myöskään häiritse. Tällainen hillitty varautuneisuus on hyvä asia edustus- ja yritysautomarkkinoilla.Tilojen puolesta A6:ssa on yksi mielenkiintoinen seikka: sedanin tavaratila on vain 35 litraa pienempi kuin Avant-farmarissa. 530 litran kapsäkkiosasto on tässä korissa varsin kelvollinen, vaikka lastausaukko onkin matalahko.Sisällä tilat ovat edessä erinomaisella tasolla varsinkin edessä. Hartia-, jalka- ja pääntilaa on runsaasti, mutta leveähkö keskikonsoli syö jonkin verran etumatkustajien välistä avaruutta. Taakse mahtuu 180-senttinen henkilö vielä silloin, kun edessä istuu noin 190-senttinen henkilö.Sisätilojen viivasuorat linjat näyttävät kliinisen vähäeleisiltä, mutta erilaisia pintoja katselee ja koskettelee mielellään. Harvat painikkeet tuntuvat koskiessa jämpteiltä.Kaksi suurta kosketusnäyttöä on valjastettu auton lukuisten toimintojen hallintaan, mikä on tätä päivää hyvin monessa kilpailijassakin. Näytöt voisivat sijaita korkeammalla vaivatonta ja turvallista käyttöä ajatellen.A6:n dieselmoottorit ovat mallimerkinnän 40 TDI saanut 2,0-litrainen (204 hv/400 Nm) ja 50 TDI, eli 3,0-litrainen V6-versio (286/620 Nm).Näiden väliin asettui auton lanseerausvaiheessa myynnissä ollut, koeajettu 45 TDI (231 hv/500 Nm). Koska tätä mallia ei enää ole hinnastossa, julkaisemme ohessa saman moottorin tehokkaamman version tiedot tämän vuoden alussa voimaan astunein, uusin WLTP-hinnoin.Uutta on erityisesti moottoreiden kevythybridijärjestelmä (MHEV), joka vähentää polttoaineenkulutusta. Hihnan välityksellä toimiva laturi-starttimoottori, MHEV-järjestelmän sydän, lataa jarrutuksen aikana erillistä 48 voltin litiumioniakkua, ja auto rullaa moottori sammutettuna 55–160 km/h:n nopeuksissa. Start-stop-toiminto aktivoituu nopeudessa 22 km/h.Uudet voimanlähteet ovat hyvin kehittyneitä myös päästöpuhdistustekniikan osalta. Toisaalta dieselmoottori raksuttaa käydessään hieman sivistymättömällä tavalla, mutta matkustajia moinen ei häiritse, sillä moottoriäänet hädin tuskin kuuluvat sisälle.Progressiivinen ohjaus on vakiovaruste, eli käytännössä ohjausvaste muuttuu yhä suoremmaksi ohjauskulman kasvaessa. Ohjaustuntuma on välitön ja täsmällinen ilman yliherkkää hermostuneisuutta. A6 on sivistyneen ajajan auto. Kiihtyvyys on railakasta ja suorituskykyä riittää Suomen teille yllin kyllin.Jousitus nielee hienosti isojakin möykkyjä ja kuoppia, ja vain suurimmat epätasaisuudet tuntuvat häiritsevän matkantekoa. Rengasmelu on matalalla tasolla.Oli miellyttävää havaita, että auto oli rengastettu järkevällä 225/60/17-koolla. Renkaat hoitavat osan jousitustyöstä, niin kuin tavallisessa siviiliautossa alun perin on suunniteltukin.Jos A6:tta ei harkitse edustusautoksi, toinen syy valintaan saattaisi olla nelivetoisen auton pätevyys ihan arkisissa vetotöissä. Autolla saa vetää 750 kilon jarrutonta ja 2 000 kilon jarrullista perävaunua.Uusi A6 on erinomainen pitkän matkan perhe- ja edustusauto, jollaisia Suomessa tarvitaan vielä pitkään. Dieselin etua kaventavat kuitenkin nykyisin korkeaksi noussut polttoaineen hinta sekä vuotuinen ajoneuvovero, joka koeajoautossa on yhteensä yli 800 euroa vuodessa. Käyttövoimaveron osuus on siitä noin 500 euroa.