Autot

Suomen suosituin nelivetomerkki kasvatti lujasti osuuttaan

3.1. 12:20

NELIVETO Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin nelivetoista autoja 24 538 kappaletta, joista eniten oli Volvo-merkkisiä autoja.

Ensirekisteröidyistä nelivedoista 4 983 oli Volvoja. Lähin kilpailija BMW jää 11,3 prosenttiin, Volvo kertoo tiedotteessaan.



Samalla Volvo kasvatti markkinaosuuttaan (20,3 prosenttia) yli neljä prosenttiyksikköä.



Volvon mallisto antaa tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet edellä mainittuihin lukuihin, sillä All Wheel Drive- eli AWD-neliveto on saatavana kaikkiin 60- ja 90-sarjan Volvoihin sekä useimpiin XC40-malleihin. Myös kaikki Volvon Twin Engine -hybridimallit ovat tarvittaessa nelivetoisia.



Suomen suosituin nelivetomalli on Volvo XC60, jota rekisteröitiin viime vuonna 2 703 kappaletta. Niistä yli 90 prosenttia oli nelivetoja.