Dokumentti esittää tiemaksujen perimistä mikroaalloilla – HSL: ”Lähes 100 prosentin tunnistusvarmuus”

Koeteltua ja toimintavarmaa tekniikkaa – omine rajoituksineen

”Mikroaaltotekniikka on erittäin luotettava tiemaksuteknologia lähes 100 prosentin tunnistusvarmuudella”.Muun muassa näin kertoo Helsingin seudun liikenne HSL dokumentissaan Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun teknistoiminnallinen selvitys.Kyseinen paperi on yksi parhaillaan käsittelyssä olevan pääkaupunkiseudun tulevaisuuden maankäyttöä syvällisesti ruotivan MAL2019-suunnitelman taustadokumenteista.Käytännössä tiemaksujen keräämiseen käytetty mikroaaltotekniikka perustuu tienvarsilukijoihin ja ajoneuvoihin asennettaviin tunnistimiin sekä ennen kaikkea mikroaaltopohjaiseen (5,8 GHz) tiedonsiirtoon näiden välillä.Kyseessä ei siis ole paljon porua herättänyt satelliittipohjainen gps-valvonta, vaan perinteisempi porttivalvonta jota täydennettäisiin mitä todennäköisimmin ajoneuvon rekisteritunnuksen automaattisilla tulkintalaitteistoilla.Niitä taas ”tarvitaan lähinnä siksi, ettei laitetta estettäisi toimimasta sekä luonnollisesti tavoittamaan ne käyttäjät, joilla ei ole ajoneuvossaan hyväksyttävää tunnistetta”, dokumentti summaa.Suomen lähialueista esimerkiksi Norjan kaupunkijärjestelmät on toteutettu nimenomaan mikroaaltotekniikalla, minkä lisäksi samaista tekniikkaa sovelletaan myös Ruotsin tiemaksujärjestelmissä. Myös Euroopan moottoriteiden kilometrimaksut sekä henkilöautoille että raskaille ajoneuvoille perustuvat yhä lähes kokonaan samaiseen mikroaaltoteknologiaan.HSL:n selvityksen mukaan mikroaaltotekniikan ajoneuvotunnistimet ovat ”halpoja, mutta tienvarsilukijat aiheuttavat kustannuksia”.Tämän vuoksi ratkaisu sopiikin parhaiten erilliskohteisiin, suljettuihin verkkoihin ja erilaisiin tullikehiin kuten vyöhykejärjestelmiin.Mikroaaltotekniikalla toteutettu tiemaksu voi siis perustua sekä maksupisteen ohitukseen (piste tai tullikehä), että suljetussa verkossa myös ajettuun matkaan.Tekniikan hyödyntämisen käytännön rajat tulevat kuitenkin vastaan kun maksullisen verkon laajuus kasvaa ja ratkaisu sisältää paljon muita kuin moottoritieosuuksia. Silloin sekä tienvarsilaitteiden määrä että niiden tuottamat kustannukset kasvavat suuriksi.Mikroaaltosiirron turvin kerättyä tiemaksua voidaan joka tapauksessa vapaasti varioida ajoneuvotyypin ja ajan mukaan ja tienvarsilaitteiden sijainnin perusteella myös paikan suhteen.Käytännössä laitteita tultaisiin mitä todennäkösimmin asentamaan ainakin Helsingin suurimmille sisääntuloteille sekä myös sisemmille kehäteille. Mitään päätöksiä asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty, mutta asian valmistelussa ollaan sitä vastoin jo varsin pitkällä.Jo mainittujen mikroaalto-, kuvantunnistus- ja gps-tekniikan ohella tiemaksuja voitaisiin periä samaisel HSL-dokumentin mukaan myös sähköisellä vinjetillä eli käytännössä verkossa etukäteen tehdyn ajoilmoituksen perusteella.