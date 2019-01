Autot

Uusien autojen myyntitilastot laahaavat, mutta Volkswagen takoi silti uuden Suomi-ennätyksensä

Kaikkiaan Volkswagen Hyötyautojen eri mallisarjoihin kuuluvia uusia autoja luovutettiin asiakkaille vuonna 2018 yhteensä 4757 kappaletta. Uusia rekisteröintejä kertyi puolestaan eri ajoneuvoluokissa 4731 kappaletta. Molemmat luvut ovat lajissaan kaikkien aikojen ennätyksiä, Suomen VW-maahantuoja K-Auto tiedottaa.Kaiken kaikkiaan pakettiautomyynnistä on viime vuosina tullut eräs autokannan uusiutumisen kulmakivistä.Yhteensä vuonna 2018 rekisteröitiin 15515 eri merkkistä uutta pakettiautoa, kun vastaava määrä vuonna 2017 oli 15525.Yli 15000 pakettiauton rekisteröintimäärä on suomalaisittain verrattain korkea ja se ylitettiin 2010-luvulla ensimmäisen kerran vasta vuonna 2017.Pakettiautojen ensirekisteröintien määrää jarrutti vuosikymmenen alkuvuosina talouden taantuma. Vuonna 2019 ensirekisteröintien on arvioitu pysyvän noin 15500 pakettiauton tasolla.Autotuojat ja -teollisuus ry on laskenut, että Suomessa pitäisi myydä yli 150000 uutta henkilöautoa vuodessa jotta pakettiautojen ohella myös maan henkilöautokanta lähtisi uusiutumaan. Tällä hetkellä henkilöautojen ensirekisteröintimäärät ovat asettuneet noin 120000 auton vuositasoon.