Kuljettaja yritti tankata polttoainetta Teslaansa – video paljastaa, että kaikki eivät ole vielä valmiit sähköautoiluun

Kuljettaja yritti tankata polttoainetta Teslaansa – video paljastaa, että kaikki eivät ole vielä valmiit sähkö

Video, jossa nainen yrittää tankata polttoainetta sähköautoonsa, on kerännyt Youtube-palvelussa lyhyessä ajassa yli 2,7 miljoonaa katselukertaa – ja hyvät naurut.

Huoltoasemalla naisen täyssähkökäyttöisen Teslan taakse pysähtyneestä autosta kuvattu episodi kertoo karulla tavalla, ettei nainen oikeasti tiedä, millaisella autolla hän on liikkeellä. Hän etsii epätoivoisesti polttoaineen täyttöaukkoa sitä löytämättä. Hän tosin yrittää sovittaa polttoainepistoolia latauskaapelille tarkoitettuun ”pistorasiaan”. Lopulta hän vilkaisee turhaan myös tavaratilaan.Ihan kaikkia video ei pelkästään naurata. Videota kommentoineet ovat kiinnittäneet huomionsa myös tapahtuman kuvaajien ”hyeenamaiseen nauruun” ja siihen, että he eivät auta naista pulassa.Kommenttien perusteella video on kuvattu Venäjällä. Itse kukin voi arvailla, onko tilanne todellinen vai lavastettu.