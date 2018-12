Autot

Kaksi ajoneuvo­veron lakimuutosta astuu voimaan heti huomisesta alkaen – toisen raja 200 päästö­grammassa

Ajoneuvoveron perusveroa kevennetään – raja 200 päästögrammassa

Vuodenvaihteen jälkeen CO2-mittaustavan muutos alkaa näkyä kaikkien niiden henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoverolipuilla, joiden päästöt on mitattu uudella, WLTP-mittaustavalla. Mittaustavan muutoksen vuoksi ajoneuvoverolakiin on lisätty näitä ajoneuvoja koskeva uusi verotaulukko 1A, ”jotta mittaustavan muutoksen vaikutus ajoneuvoverotukseen olisi neutraali”.Uuden verotaulukon mukaista ajoneuvoveron perusveroa sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. Koska ajoneuvoveroa kannetaan vuosi etukäteen, näkyy muutos ajoneuvoverolipuilla jo 2019 vuoden aikana.Trafin laskema esimerkki 1: Verokautta 2.1.2019-1.1.2020 koskevalla ajoneuvoverolipulla näkyy uuteen mittaustapaan sovitetun taulukon 1A mukaista perusveroa yhdeltä päivältä. Muilta kauden veropäiviltä perusvero kannetaan alimman rekisteriin merkityn päästöarvon ja jo aiemmin voimassa olleen taulukon 1 mukaan.Vanhalla mittaustavalla mitattujen autojen CO2-päästöarvot ja ajoneuvoverotus pysyvät tässä muutoksessa ennallaan.Henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennetään lisäksi yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys painottuu vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin ajoneuvovero laskee noin 20 euroa vuodessa niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuu niin sanotuille nollapäästöisille eli täyssähköautoille.Trafin laskema esimerkki 2: Alennus pienenee asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 90-110 grammaa kilometriltä, se olisi 35-40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa.Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö olisi vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyy nykyisenä, eikä veronkevennys näin ollen kohdistu kyseisen grammarajan ylittäviin ajoneuvoihin. Alennettuja veron määriä sovelletaan 1.1.2020 ja tämän jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. Myös tämä muutos näkyy verolipuilla jo vuoden 2019 aikana.Lähde: Traficom