Maailman suurin autovalmistaja paljasti kovan uutisen – nyt tiedetään, koska uusien polttomoottoriautojen kehitys loppuu

Autot

Maailman suurin autonvalmistaja hätkähdytti: Polttomoottoriautojen kehityksen loppulaskenta on jo menossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä saksalaisyrityksen ilmoitus tarkoittaa käytännössä?

Tilalle tulevat töpselit

Kuinka kilpailijat reagoivat?