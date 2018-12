Autot

Luksusmerkki sanoutuu irti dieselistä: Lopetus on jo lähellä

PSA-konserniin kuuluvan Citroënin premium- ja luksusmerkiksi eriytetyn DS:n tulevaisuus avautuu lähivuosina entistä tarkemmin.Ensi vuonna DS esittelee kolme uutuutta; DS3 Crossbackin, Kiinassa valmistettavan DS8-sedanin ja DS3:n tayssähköversion.Sitä seuraavina vuosina DS esittelee joka vuosi yhden uuden mallin, joten mallisto alkaa laajentua nopeasti.Suomessa DS:llä on tällä hetkellä myynnissä uusi DS7 Crossback, josta esitellään ensi vuonna myös pistokehybridiversio. Merkillä on oma DS Store -myymälänsä Vantaalla. Uusi DS3 Crossback saadaan sekin Suomeen esiteltäväksi heti vuoden alussa.Viime aikoina paljon puhutun dieselin suhteen ranskalaismerkillä on tulevaisuuden suunnitelmat jo selvillä: DS aikoo muuttaa kaikki mallinsa joko täyssähköisiksi tai pistokehybrideiksi vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa erittäin suurella todennäköisyydellä sitä, että dieselvoimanlähteet jäävät tuolloin kokonaan pois tuotannosta.Uutisella on merkitystä ennen kaikkea siksi, että sen voidaan nähdä enteilevän myös muiden PSA-merkkien kehityspolkua 2020-luvulla. Tällöin myös Citroën, Opel ja Peugeot jäisivät nekin yhä kapenevan dieselryhmän ulkopuolelle. Aiemmin muun muassa Toyota ja Honda ovat ilmoittaneet vähentävänsä dieselmallien tuotantoa merkittävissä määrin.