Ensitestissä Škodan iso tehopakkaus: Kuin ärsytetty otso – röpötystä ja murinaa

Škodan uusi ja iso tehopakkaus on kuin ärsytetty otso: Röpötystä ja murinaa!





Logo meni uusiksi





Imagonhallinta on tänä päivänä autovalmistajille hyvin tärkeä seikka. Joillekin merkeille imago eli julkisuusmielikuva on jo vuosikymmenten aikana onnistuttu luomaan autolle edulliseksi, toisilla imagonrakentamista tehdään edelleen hyvin aktiivisesti kohti vieläkin korkeampia sfäärejä.Näin on esimerkiksi Škodalla, jonka imago koki alkuaikojen loistovuosista kovan kolauksen merkin neuvostovuosien aikana. Silloin ei tehty aitoja Škodia, vaan lähinnä eräänlaista pakkopullaa isoveljen määräyksestä.Škodan kannalta pieni ongelma on, että moni suuren ikäpolven autonostaja muistaa juuri tuon aikakauden Škodat parhaiten. Se on myös syy siihen, että Škoda Kodiaqista on luotu markkinoille harkittavaksi uusi suorituskykyinen RS-malli. Perusperheautoluokassa Octavian RS-mallit ovat Suomessakin hyvin suosittuja, ja nyt siis Škoda tuoda rymistelee markkinoille Kodiaqista tehokkaan, 240-hevosvoimaisen RS-version. Sen on omalta osaltaan tarkoitus kohottaa taas Škodan haluttavuutta.Kuin paremmaksi vakuudeksi auton suorituskyvystä Škoda on vienyt sen legendaariselle kilparadalle Saksaan: Kodiaq RS on saavuttanut seitsemänpaikkaisena Nürburgringin Nordschleifella luokkansa ennätysajan 9 minuuttia 29,84 sekuntia. Kuinka pitkäikäinen tuo ennätys on, jää nähtäväksi, kunhan muutkin valmistajat alkavat hamuta samaa aikaa seitsemänpaikkaisilla ”mukamaastureillaan”.Kodiaq RS hyppää heti hinnaston kalleimmaksi Kodiaq-versioksi reilulla 66 000 euron hinnallaan. Kalliinpuoleinen hintalappu viestii siitä, ettei kyseessä nyt ole ihan tavan tallaajan peruskulkine.Toisaalta rahalla saa myös paljon autoa. Kodiaq RS on aina vakiona nelivetoinen, ja siinä on myös monia muita nykyaikaisia huippuvarusteita hintaan sisään leivottuna: roisimman moottorin ja suorituskyvyn lisäksi Kodiaq RS tarjoaa esimerkiksi 20-tuumaiset Xtreme-kevytmetallivanteet, led-ajovalot ja takavalot, välityssuhteeltaan muuttuva ohjauksen, esimerkiksi Audeista tutun Virtual Cockpit –digimittariston, kiiltävän mustia somisteita ja paremman sisustuksen sekä Dynamic Sound Boost –moottoriäänijärjestelmän.Näistä viimeinen on Škodalle uusi juttu. Se tuottaa pakoputkistoon itsenäisesti ääntä, jonka tarkoituksena on luoda auton käyntiäänestä todellista roisimpi. Ensitestin aikana auton äänimaailma olikin käynniltään hieman perusnelikkoa rapeampi, jäljitellen lähinnä V6-moottorin tyhjäkäynnin röpötystä ja kuormitettuna matalaa murinaa.Ihan kiva, jos tällaisille seikoille antaa arvoa, mutta ehkä enemmän imagoarvoa ja aitoa äänimaailmaa olisi sittenkin tarjonnut oikea, kolmelitrainen V6-diesel? Sekin olisi Kodiaqin keulalle varmasti mahtunut.Nyt voimanlähde on perustaltaan tunnettu, ”vain” uudelleen kutiteltu kaksilitrainen biturbodiesel Volkswagen-konsernin laajasta moottorivalikoimasta. Sen voimin Kodiaq RS kiihtyy 0-100 km/h nopeuteen 6,9 sekunnissa. Huippunopeus on 221 km/h.Koska auto painaa lähemmäs kaksi tonnia, jää suorituskyky vain ripeälle perustasolle: Kodiaq RS on kuin talviuniltaan hieman liian aikaisin herätetty karhu – onhan se saanut nimensä Kodiaqin saaren kontiolta – joka ärsytettynä otsona hyökkää eteenpäin villisti mylvien, mutta ei sittenkään hyökkää kohtaajansa silmille, vaan vaatii vain itselleen oman elintilansa.Sisätiloiltaan Kodiaq RS on laadukkaan tuntuinen, ja kuljettajaa hemmotellaan eri ajotiloin. Vakiovarusteena tulee DCC eli mukautuva alustan säätöjärjestelmä, joka tarjoaa ajotilat eco, comfort, normal, sport, individual ja snow. Moottoriäänet pysyvät sporttimoodissakin herramiesmäisesti taustalla.Ajotuntumalle tekee hyvää se, että taka-akselille välittyy vetävästä voimasta jopa 85 prosenttia tilanteesta riippuen. Tämän tuntee etenkin liukkaammalla pinnalla tavallista eloisampana ajokäytöksenä. Mutkissa auto kallistelee jonkin verran, ja koska siinä istutaan tavallista korkeammalla, ominaisuus korostuu – muttei häiritsevästi.Ohjaustuntuma on nykyautomaisen ennalta arvattava ja ongelmaton. Rivakasta suorituskyvystä huolimatta Kodiaq RS ei ole luonteeltaan erityisen urheilullinen, vaan sille voi nähdä ennen kaikkea arjen järkikäyttöä vaikkapa vetojuhtana.Koska vääntöä on tarjolla 500 newtonmetriä, eivät voimat aivan heti lopu kesken. Kodiaq RS:llä saa vetää enimmillään 2 500 kilon jarrullista vaunua.Kodiaq RS:n esittelyn yhteydessä Škoda uusii myös tunnetun RS-logonsa nykyaikaisempaan muottiin. Vaikka kyseessä ovat RS-mallit, esiintyy logossa myös V-kirjain, joka on nyt punainen. Logon kirjaimet tulevat sanoista Victory Rally Sport, jossa sana ”victory” viittaa suomen kielen sanaan ”voitto”.Uudessa logossa voi nähdä myös punaisen I-kirjaimen ennen R-kirjainta viittaamassa ”victoryyn”, vaikka tehtaan edustajien mukaan sellaista ei ole tarkoitettukaan. VRS viittaa siis Škodan menestyksiin rallipoluilla, joilla sillä on takanaan jo 117 vuoden moottoriurheiluhistoria. Tänä vuonna plakkariin tuli neljättä kertaa peräkkäin WRC2-luokan merkkimestaruus. Perusteltua imagonrakennusta sekin.