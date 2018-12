Autot

Rahoitusyhtiöiden autot pääsevät Venäjälle edelleen vakuudetta

Rahoitusyhtiöiden autot pääsevät Venäjälle edelleen vakuudetta

28.12. 12:24

Rajamuodollisuus Rahoitusyhtiöiden omistamat, yksityiskäytössä olevat ajoneuvot pääsevät käymään Venäjällä edelleen vakuudetta, ilmoittaa Suomen Tulli.

Ajoneuvojen väliaikainen vienti vakuudetta jatkuu vuoden vaihtumisesta huolimatta keskeytyksettä.



Venäjä vapautti syyskuun lopulla rahoitusyhtiöt autovakuudesta. Päätöksen tavoitteena oli ratkaista tulliongelma, joka ilmeni Venäjän uusittua säännöstöään.



Ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden on nyt pystyttävä osoittamaan Venäjälle menon yhteydessä, että ajokki kuuluu pankki-, luotto- tai leasingtoimintaa harjoittavalle yhtiölle. Samoin on kyettävä osoittamaan, että ajokin haltijalla on oikeus käyttää ja pitää hallussaan kyseistä autoa.



Käytännössä järjestely edellyttää, että matkustajalla on oltava ajokin rekisteriote, johon rahoitusyhtiö on merkitty omistajaksi ja kuljettaja haltijaksi. Lisäksi kuski tarvitsee rahoitusyhtiöltä valtakirjan.