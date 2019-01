Autot

Tienvarteen sammunut auto voidaan siirtää kunnan varastoon – järein seuraus on ajoneuvon menettäminen

jos ajoneuvoa ei ole siirretty pois onnettomuuspaikalta kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta,

ajoneuvo on pysäköity tielle säännösten vastaisesti,

pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapidolle tai korjaus- tai rakennustyölle tai se haittaa tiealueella järjestettävää tapahtumaa tai

ajoneuvo on kunnon tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty.

Ajoneuvo voidaan siirtää viipymättä, jos ajoneuvo aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle tai huomattavaa haittaa tien käytölle.

Ajoneuvo voidaan myös ”lähisiirtää”, mikä tarkoittaa auton siirtämistä näköetäisyydelle löytöpaikalta. Ajoneuvo siirretään sen kunnan osoittamaan varastoon, minkä kunnan alueelta se on löydetty.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tienpitoviranomainen voi siirrättää ajoneuvon maantien varrelta useissa tapauksissa, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) muistuttaa:Kunta voi siirrättää romuajoneuvon, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityisellä tiellä tai alueella kunta voi siirrättää ajoneuvon yksityisen tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstäAjoneuvon siirrosta ja korvauksen määrästä annetaan kirjallinen päätös ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle ja haltijalle. Päätös tehdään viipymättä siirron jälkeen. Jäljennös päätöksestä lähetetään tiedoksi poliisille, kunnalle, varastolle, aluevastaavalle ja urakoitsijalle.Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei ole tiedossa tai osoite ei ole tiedossa, siirrosta kuulutetaan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla.Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Lasku ajoneuvon siirrosta lähetetään kahden viikon kuluessa siirrosta. Saatava on suoraan ulosottokelpoinen.Henkilö- ja pakettiauton varastosiirto maksaa 220 euroa, lähisiirto 110 euroa ja kuorma-auton ja muun raskaan ajoneuvon varasto- tai lähisiirto 90 euroa sekä toteutuneet kustannukset.Ajoneuvo on noudettavissa varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista. Jos omistaja ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty.