Autot

Haluatko liikennemerkin tien tai kadun varteen – näin se onnistuu

Jos haluat liikennemerkin maantielle, tee vapaamuotoinen ehdotus Liikennevirastolle, josta ilmenee paikka, perustelu ja omat yhteystietosi.

Jos haluat liikennemerkin yksityistielle, ota asia esiin tiekunnan kokouksessa, lähetä hakemus kunnalle, liitä mukaan tiekunnan kokouksen pöytäkirjan ote.









Liikennevirasto ohjeisto on tässä suhteessa ytimekäs:Esimerkiksi lapsien liikkumisesta varoittavaa liikennemerkkiä voidaan käyttää sijoittaa liikenneväylän kohtaan, jossa liikkuu tavallista runsaammin lapsia koulun, leikkipaikan tai koulukuljetusten noutopaikan läheisyyden vuoksi tai muusta vastaavasta syystä.Sen sijaan merkkiä ei yleensä käytetä asuinalueiden kaduilla tai teillä, joilla lasten liikkuminen on ennalta odotettavissa. Merkkiä ei siis käytetä koulumatkan varrella tai asuinalueiden teillä. Näillä lasten liikkuminen on täysin normaalia, eikä siitä kuulu varoittaa.Jos merkkejä käytettäisiin kaikkialla, missä lapsia liikkuu, olisi niitä teiden ja katujen varsilla todella paljon. Tämä johtaisi siihen, että merkin kunnioitettavuus laskisi yleisesti ja erityisesti sellaisissa kohteissa, joihin ne ohjeiden mukaan kuuluvat, Liikennevirasto perustelee.