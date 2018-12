Autot

Miksi tielle kylvetään suolaa hyvän sään aikana? Autojensa ruostumista pelkääville tarjotaan vankat perustelut

Liikennevirasto perustelee suolaamista kahdella vankalla perustelulla: tiesuola lisää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.Teiden suolauksella ennakoidaan vaikeaksi muuttuvaa keliä. Myös ajokelin normalisoituminen esimerkiksi mustan jään tai lumentulon jälkeen vaatii suolausta. Teitä suolataan yleisimmin ennen kuin märkä, kostea tai kostuva tienpinta jäätyy. Myös ennen ennustettua lumisadetta voidaan suolata väyliä, millä estetään lumen tamppaantuminen polanteeksi tienpintaan, Ely-keskukset perustelevat.Myös kuuraantuvia teitä pyritään suolaamaan ennen kuin kuuraa on muodostunut runsaasti. Tiesuolaa eli natriumkloridia tarvitaan viimeistään silloin, kun tien pinta on päässyt syystä tai toisesta liian liukkaaksi. Ennakkosuolausta käytettäessä suolamäärä on huomattavasti pienempi kuin jos suolattaisiin jo jäätynyttä tien pintaa.Suolauksen tarpeellisuutta ihmettelevät vetoavat usein autojensa ruostumiseen ja ympäristöongelmiin. Tiesuolan vaikutuksia pohjaveteen on tutkittu ja riskialttiiksi havaituilla alueilla pohjaveden laatua seurataan säännöllisesti.Liikennevirastokin tunnistaa suolauksen aiheuttamia ongelmia, kuten esimerkiksi tietyn märkyyden ja kosteuden syntymisen tien pinnalle. Tietyissä sääolosuhteissa tienpinta muuttuu helposti märäksi ilman suolaakin. ”Kun siinä sitten olisi pohjalla myös jäätä ja lunta, ongelma olisi vielä pahempi”, virasto kertoo nettisivuillaan.