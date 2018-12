Autot

Tällainen on Porschen uusi T – kaksi versiota tarjolle









Uusi 718 T tuo Porschen kaksiovisten urheiluautojen valikoimaan tuulahduksen vuodelta 1968 – aidon ja alkuperäisen 911 T:n puristisesta muotoilukielestä, Porsche hekumoi tiedotteessaan.Boxster- ja Cayman-versioina myyntiin tuleva uutuusmalli on nelisylinterinen, turbobokserimoottorilla varustettu auto 300 hevosvoiman teholla. Uutuusmallin huippunopeus on 275 km/h. Moottori kiidättää uutuuden nollasta sataan kilometriin tunnissa 5,1 (4,7) sekunnissa. Vääntö löytyy 380 newtonmetriä.Uuden 718:n T-malleille ominaista suorituskykyä on tehostettu kattavalla varustelulla, johon kuuluvat 20 tuuman kevytmetallivanteet, ajokorkeutta 20 millimetrillä madaltava urheilualusta, lyhennetty vaihdevipu punaisella vaihdekaaviolla ja Sport Chrono ‑varustepaketti. Sekä Boxster- että Cayman-variantit on varustettu vakiona kuusivaihteisella vaihteistolla ja Porsche Torque Vectoring -järjestelmällä, johon sisältyy mekaaninen taka-akselin tasauspyörästön lukko. Porschen PDK-kaksoiskytkinvaihteisto on saatavissa lisävarusteena.Myynti alkaa Suomessa tammikuussa 2019. Hinnat sekä WLTP-mittaustavan mukaiset päästö- sekä kulutustiedot julkaistaan myös silloin.