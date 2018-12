Työsuhdeautoilijoiden kiinnostus heikkoa ympäristöseikkoihin – näitä seikkoja arvostetaan

Autot

Näitä seikkoja työsuhdeautoilijat arvostavat – kuinka käy ympäristönäkökohtien?

Dieselit pääroolissa

Työsuhdeautoilijat arvostavat ennen kaikkea autoilun helppoutta. Trafin teettämään tutkimukseen mukaan vastanneiden henkilöiden työsuhdeautot olivat keskimäärin vähäpäästöisempiä kuin heidän omat autonsa. Kyselyyn vastanneiden oman ilmoituksen mukaan työsuhdeautojen hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 120 g/km ja työntekijöiden omien autojen 151 g/km.Trafin tutkimuksen mukaan työsuhdeautoilussa arvostettiin kuitenkin eniten vain työsuhdeautoilun helppoutta ja vaivattomuutta sekä sitä, että käyttöönsä saa uuden auton ilman omaa pääomaa. Yllättävä kyllä, ympäristöseikat eivät ensisijaisesti vaikuttaneet työsuhdeautojen valintaan. Työsuhdeautoilijat siis yksinkertaistettuna viittaavat kintaalla päästövähennystalkoisiin osallistumiseen, mutta uusien autojen päästötasot tekevät lopulta tehtävänsä päästöjen osalta.Päästötasoissa oli siis merkittävä ero työsuhdeautojen eduksi, mikä johtunee kuitenkin pääosin siitä, että ne ovat iältään nuorempia ja siten polttoainekulutuksen suhteen taloudellisempia. Työsuhdeauton valintaan vaikuttaminen olisi merkittävä keino uudistaa maamme henkilöautokantaa ja saada vähäpäästöisiä, vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja myös käytettyjen autojen markkinoille.Tutkimukseen vastanneilla pääosa työsuhdeautoista oli dieselkäyttöisiä ja kolmannes bensiinikäyttöisiä henkilöautoja. Tämä poikkeaa merkittävästi maassamme ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista, joissa tilanne on päinvastainen: vajaat 70 prosenttia on bensiinikäyttöisiä ja kolmannes dieselkäyttöisiä. Dieselauton CO2-päästöt ovat usein matalammat kuin bensiiniauton, koska dieseliä kuluu tyypillisesti vähemmän samanlaisessa autossa.Vaihtoehtoisten käyttövoimien eli ladattavien hybridien, täyssähkö- ja kaasuautojen osuus työsuhdeautoista oli häviävän pieni, vain kolmisen prosenttia. Osuus on samansuuruinen kuin vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus kaikista ensirekisteröinneistä oli vuonna 2017.Liikennekäytössä olevista henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien osuus oli 0,5 prosenttia vuoden 2017 lopussa. Suomessa ensirekisteröidään vuosittain yhteensä noin 120 000 henkilöautoa.