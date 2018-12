Koeajossa palkittu Ford Focus parhaalla varustetasolla – ajettavuus Vignale-signeerausta merkittävämpi juttu

Autot

Focus Vignale: Mainiota ajettavuutta parhaalla varustetasolla









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Fordin mallisarjojen parhaiten varustellut versiot ovat jo muutaman vuoden ajan kantaneet lisänimeä Vignale. Nyt kyseinen varustelutaso on vihdoin saatu myös Focukseen, jonka kyljissä Vignale-tekstit nähdään samalla ensimmäisen kerran.Vignale-mallien niin sanottuna juttuna on ylellisyys ja yksilöllisyys, jotka näkyvät Focuksessa lähinnä ulkoasussa ja sisustassa sekä joinakin Vignale-malleihin liitettyinä palveluina kuten omina erikoismyymälöinä.Visuaalisesti Vignalen erot tavallisempiin Focus-malleihin ovat suurimmillaan auton lukuisissa suuremmissa ja pienemmissä (kromi)yksityiskohdissa, maskissa ja puskurissa sekä sisällä myös istuimissa ja tunnelmavalaistuksessa. Koreat istuimet on nekin tikattu omanlaisikseen ja kojelautaakin koristaa aito nahka.Toiminnallisesta erottuvuudesta vastaavat muun muassa vakioherkkuihin kuuluva heijastusnäyttö sekä puoliautomaattisesti toimiva, tasku- ja rinnakkaispysäköinnit mahdollistava uusi aktiivinen pysäköintiavustin.Alustalle tai voimansiirrolle ei sen sijaan ole tehty mitään, eli mukavuuseroja sinänsä mainioon perus-Focukseen nähden ei ole tarjolla. Muussakaan tekniikassa ei ole eroa, mistä esimerkkinä hinnaston samat neljä moottoria ovat tarjolla myös tavanomaisempiin Focus-malleihin.Käytännössä Vignale-nimi typistyy siis Ford Focuksen tapauksessa lähinnä varustepaketiksi, jonka tarjoama lisäarvo ei ole mainion järkevästi ja hyvätasoisesti varusteltuun Titaniumiin nähden kovinkaan suuri.