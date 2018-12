Ensitestissä Kia e-Niro – jos ylenkatsot näitä ominaisuuksia, tuskin hankit koskaan sähköautoa

Autot

Kia e-Niro säästää älykkäästi – jos ylenkatsot näitä ominaisuuksia, tuskin hankit koskaan sähköautoa





Korealaismerkit Hyundai ja Kia ovat tehneet viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana huikean matkan autoteollisuuden matkijoista aivan tavallisten kansanautojen kärkikahinoihin.Hyvänä esimerkkinä tästä voi nähdä esimerkiksi uuden Kia Ceedin, joka on joissakin vertailutesteissä voittanut kuluvan vuoden aikana niin eurooppalaisina mittapuina vuosikausia pidetyt Ford Focuksen kuin Volkswagen Golfinkin. Lisäksi korealaiskaksikko on eurooppalaistumisensa ohessa mennyt jo tietyissä suhteissa perinteisten euromerkkien tarjonnasta ohi. Upouusi sähköauto Kia e-Niro on siitä hyvä esimerkki.Korealaiset ovat katsoneet näkemyksellisesti tulevaisuuteen samaan aikaan kun vanhemmat tekijät ovat hieman viivytellenkin etsineet uutta suuntaa. Niinpä tilanne on tänään se, että Kialla on mallistossaan niin kevyt-, perus- kuin pistokehybridejäkin laaja kattaus, ja lisäksi ekoautotarjontaa täydentävät Soul EV sekä viimeisin tulokas, nyt ensitestattu e-Niro.Onko sähköauto oikeasti ympäristöystävällinen vai syövätkö akkujen valmistukseen tarvittavat ylimääräiset luonnonvarat ja korkeampi CO2-kuorma pohjan koko päästöttömyyden idealta?Kannattaisiko vanha auto sittenkin ajaa aivan loppuun?Akkusähköautona e-Nirolla, samoin kuin sen Hyundai-sisar Kona Electricillä, on niskassaan uutena noin kolminkertainen valmistuksen CO2-kuorma verrattuna perus-Niroon.Jos asiaa tarkastellaan elinkaaripäästöjen kannalta tästä eteenpäin, e-Niron päästöttömyys tien päällä kääntyy voiton puolelle jo noin kolmen vuoden ikäisenä, kun laskentaperusteena käytetään tyypillistä suomalaista ajosuoritetta.Koska autot romutetaan Suomessa noin 20-vuotiaina, on selvää, että 17 vuoden aikana säästynyt hiilidioksidikuorma on oikeasti merkittävä. Polttomoottoriauton päästökuorma on hyvin käyttöpainotteinen.Eli kyllä, jos haluaa ajatella autoilunsa ympäristöarvoja, sähköautossa on ideaa.Arvokkaat akutkin saavat autokäytön jälkeen toisen elämän kierrätettyinä energiavarastoihin, eivätkä ne ole samanlaista ongelmajätettä kuin vanhat lyijyakut.Merkittävää on, että Kian seitsemän vuoden takuu koskee myös akkuja.Ulkoisesti e-Niro eroaa vain hieman perus-Nirosta. Etumaskiin on upotettu latausluukku, jota koristaa uudelleen tyylitelty Niron logo. Lisäksi nuolen muotoiset led-päiväajovalot, kaksiväriset kevytmetallivanteet, uudelleenmuotoillut etu- ja takapuskuri ja korin siniset yksityiskohdat luovat e-Nirolle hieman erottuvan ilmeen Niro-mallistossa.Kia on vienyt e-Nirossa säästöteeman pitkälle. e-Niro tarjoaa ajajalleen aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa ajotavan tehokkuuteen ja toimintasäteeseen. Näitä ovat esimerkiksi älykäs jarrutusenergian talteenotto – jota jotkin hybridivalmistajat kutsuvat erityiseksi ”itselatautuvuudeksi” – moottorijarrutuksen ohjaus sekä ennakoiva energian ohjaus.Auton älykästä jarrutustoimintoa käytetään ohjauspyörän takana olevilla siivekkeillä, joilla kuljettaja pystyy vaikuttamaan jarrutusenergian talteenoton tehokkuuteen. Ensitestillä kokemukset jarrutusenergian säätämisestä liikenteessä olivat myönteiset; järjestelmän ominaisuudet oppii nopeasti, ja yhden polkimen ajamisesta voi muodostaa itselleen jopa uuden liikenteellisen haasteen.Eipä silti, e-Niro tarjoaa tarvittaessa melko rivakkaakin kyytiä. Sataseen raapaistaan 7,8 sekunnissa, ja 204 hevosta (150 kW) tuntuvat olevan riuskaa sorttia tien päällä.Auton ajotuntuma on ohjauspyörällä hieman keinotekoisen etäinen, mutta tähänkin piirteeseen tottuu nopeasti. Mutka-ajossa auto kuitenkin seuraa tavoiteltua ajolinjaa stressittömästi, ja ohjausvaihde on nyt entistä suorempi. Ajotiloja on neljä: eco, eco+, normal ja sport. Ensitestillä e-Niro kulutti eco-tilassa energiaa 16,4 kWh sadalla.Vuosien varrella sähköautojen akkujen kapasiteetti on kasvanut, ja toimintamatka pidentynyt reilusti. e-Niron kohdalla puhutaan jo 455 kilometristä WLTP-mittauksen mukaan, joten vaikka matkaa taittaisi Suomen kovassa pakkasessa, yltää e-Nirolla noin 300 kilometrin yhtämittaiseen matkaan täydellä latauksella.e-Niro on saatavana myös edistyksellisellä ilmalämpöpumppujärjestelmällä, joka perustuu ilmastointilaitteiden ja sähköjärjestelmien tuottamaan lämpöenergian talteenottoon ja kierrätykseen. Kun akku tyhjenee, e-Niroa voi ladata myös suurteholatausasemalla 100 kW:n teholla, jolloin 80 prosentin varaustaso saavutetaan 42 minuutissa.Ne joille nämä ominaisuudet eivät tunnu järkeviltä, he tuskin koskaan harkitsevat sähköautoa omakseen. Autossa on kiinteä 7,2 kW:n laturi hidasta kotilatausta varten.Suomeen e-Niro saapunee kesän kynnyksellä. Sähköauton ostaja saa Suomessa vielä kahden vuoden ajan 2 000 euron hankintatuen, joten tämänkin auton voi ajatella saavansa ilman autoveroa. Vanhalle autolle saa tehdä mitä tahtoo – pitää kakkos­autona, myydä pois, antaa vaihdossa tai romuttaa – joten valinta on tässä suhteessa täysin uuden auton ostajan käsissä.