Ensi vuoden hittiauto? Volkswagenin uutuus iskee suomalaisten suosimaan hintahaarukkaan





Uusi Volkswagen T-Cross vaihtaa omistajaa halvimmillaan 18 836 eurolla. Kyseessä on tällöin 95-hevosvoimainen, manuaalivaihteistolla varustettu yksilitrainen bensiinimalli.Supersuosittujen SUV-mallien pienimpään luokkaan pyrähtävä T-Cross on valmistajansa mukaan ”kompakti muttei pieni”. Tilanhallintaa auttaa se, että takaistuinta voidaan siirtää pituussuunnassa jopa 14 senttimetriä. Tavaratilaa voidaan kasvattaa uuden mekanismin avulla 385 litrasta 455 litraan. Takaistuimen selkänoja voidaan taittaa joko jaettuna 60:40-suhteessa tai kokonaan, jolloin saadaan tasainen tavaratila ja tilaa aina 1 281 litraa. Taitettava etuistuimen selkänoja tarjoaa vielä lisää muunneltavuutta.SUV-malleille tyypillisesti T-Crossissa istutaan korkealla: istumakorkeus on 597 mm edessä ja 652 mm kolmella takaistuimella.Uusi Volkswagen T-Cross on aina etuvetoinen. Volkswagen T-Crossin TSI-bensiinimoottorit ovat varustettu partikkelisuodattimella ja ovat Suomessa saatavilla teholuokissa 70 kW (95 hv) ja 85 kW (115 hv) sekä myöhemmin mallistoon tuleva TDI-dieselmoottori puolestaan teholuokassa 70 kW (95 hv).Pienemmän teholuokan 1,0-litrainen TSI-moottori on saatavilla vain manuaalivaihteistolla varustettuna. Volkswagen T-Crossin 1,0 TSI 70 kW (95 hv) yhdistetty kulutus on 5,8 l/100 km ja sen CO2-päästöt ovat 131 g/km (WLTP, manuaalivaihteisto, vakiovarusteet). Volkswagen T-Cross on valittavissa kolmella eri varustelutasolla: T-Cross, Style tai Sport.Nykytyyliin myös uusi T-Cross korostaa digitaalisuutta: se tarjoaa älypuhelimen langattoman latauksen ja neljä USB-porttia (kaksi edessä ja kaksi takana). Lisävarusteina saatavilla ovat muun muassa avaimeton lukitus ja käynnistys sekä digitaalinen mittaristo 10,25 tuuman mukautettavalla värinäytöllä (vakiovaruste Sport-varustetasossa). Radio Composition Media infotainment-järjestelmä (8 tuumaa) värinäytöllä on vakiovaruste Style- ja Sport-varustelutasoissa.Uusi T-Cross sisältää useita kuljettajaa avustavia järjestelmiä, jotka olivat aikaisemmin varattu vain isomman kokoluokan autoihin. Vakiovarusteina ovat ympäristönvalvontajärjestelmä jalankulkijatunnistuksella ja hätäjarrutustoiminnolla, ennakoiva turvajärjestelmä, katvealueen varoitin ja kaistanpitoavustin sekä mäkilähtöavustin. Lisävarusteena saatavilla ovat muun muassa pysäköintiavustin, mukautuva vakionopeudensäädin (vakio Style ja Sport) ja kuljettajan väsymyksentunnistus sekä kaukovaloautomatiikka.