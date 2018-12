Autot

Sähköauton lataamista aletaan verottaa 1.1.2019 alkaen – IS:n laskelma osoittaa summan varsin kovaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos allasi on täyssähköauto tai niin sanottu plug-in- eli töpselihybridi ja lataat autoasi työnantajan tarjoamalla sähköllä, verotetaan sinua ensi vuoden alusta alkaen 30 eurolla kuukaudessa.Summa ei ehkä äkkiseltään kuulosta korkealta, mutta tekee varsinkin plug-in -autojen työpaikkalataamisesta mahdollisesti jopa kokonaan kannattamatonta toimintaa.Rajanveto lataamisen kannattavuuden ja kannattamattomuuden välillä riippuu tietysti siitä, paljonko sähköä autoonsa työpaikalla lataa ja onko työpaikkalataamiselle ylipäätään vaihtoehtoa – ja jos on, niin minkä hintaista. Oma merkityksensä on luonnollisesti myös sillä, laskeeko esimerkiksi lataamisen vaivattomuudelle arvoa.Karkeasti yksinkertaistettuna vuoden alussa alkavasta verotuksesta voi joka tapauksessa sanoa, että tehokkaalla sisäisellä laturilla varustetun isoakkuisen täyssähköauton – jolla ajetaan lähtökohtaisesti paljon – työpaikkalataaminen on uuden verosäännön mukaan todennäköisesti kannattavaa, mutta muiden tapausten sen sijaan välttämättä ei.Esimerkiksi tavanomaisen kotilatauksen keskimääräisellä hinnalla laskettuna 30 euron arvoisella latauksella ajaa nimittäin Nissan Leafin tai Hyundai Ioniqin tapaisella täyssähköautolla jopa yli 1500 kilometriä. Viisipäiväiselle työviikolle jaettuna kyseinen luku tarkoittaa sitä, että työmatkan pitäisi olla suuntaansa vähintään kymmeniä kilometrejä jotta kolmenkympin työpaikkalataus alkaa aidosti kannattamaan.Kaikkein vähiten rahallista hyötyä yksiselitteisesti verotettavaksi muuttuva työpaikkalataus tuo pieniakkuisessa töpselihybridissä, jolla ajava saattaa tehdä näennäisesti ilmaisella työpaikkalataamisellaan jopa tappiota.Joka tapauksessa 1.1.2019 alkaen voimassa on sääntö, jonka mukaan työpaikalla lataamisen mahdollistava työnantaja joutuu tarjoamaan latauksen joko 30 euron verotettuna kuukausietuna tai vaihtoehtoisesti tavalla tai toisella mittaroituna järjestelmänä. Näistä jälkimmäisessä tapauksessa työpaikkalataajaa laskutetaan tyypillisimmillään ulkoisen operaattorin kautta.