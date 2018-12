Tunnettu valmistaja narahti Tekniikan Maailman ja Tuulilasin testeissä – ”tässä vaiheessa alkoivat sisäiset hälytyskellot soida”

Autot

Tunnettu valmistaja narahti Tekniikan Maailman ja Tuulilasin testeissä – ”tässä vaiheessa alkoivat sisäiset hä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oliko Tekniikan Maailman ja Moottorin testeissä olleita renkaita peukaloitu?