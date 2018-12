Autot

Jälleen yksi kaupunki rajoitti dieseleiden käyttöä – myös bensiiniautoille ajokieltoja

Jälleen yksi kaupunki rajoitti dieseleiden käyttöä – myös bensiiniautoille ajokieltoja

19.12. 13:27

Kielto Darmstadtin kaupungin kahdella kadulla ei saa ajaa vanhakantaisilla dieselautoilla ensi kesäkuun jälkeen, aikakauslehti Focus uutisoi keskiviikkona.

Kielto koskee dieselmoottorilla varustettuja autoja, jotka ovat Euro 5 -päästöstandardin mukaisia tai niitä vanhempia. Samoin Euro 1 - ja 2 -standardin mukaiset bensiinikäyttöiset autot saivat samanlaisen porttikiellon.



Darmstadt sijaitsee Frankfurt am Mainin eteläpuolella. Asukkaita Darmstadtissa on noin 150 000. Saksassa useat kaupungit ovat viime vuosina rajoittaneet autoliikennettä keskusta-alueillaan.



Vuodesta 2007 Saksassa on ollut käytössä punainen, keltainen ja vihreä ympäristötarra. Ympäristövyöhykkeille saavat ajaa enää vain vihreillä tarroilla varustetut ajoneuvot. Saksassa on ainakin 60 ympäristövyöhykettä.