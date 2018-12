Tekniset tiedot julki: Tällainen on DAF Trucksin uusi sähkökäyttöinen kuorma-auto – tulee kauppaketjun käyttöön

Autot

Tekniset tiedot julki: Tällainen on DAF Trucksin uusi sähkökäyttöinen kuorma-auto – tulee kauppaketjun käyttöö





Akkukapasiteettia parin-kolmen Teslan verran

Täyssähköistä DAF CF Electric-kuorma-autoa tullaan käyttämään paikallisesti alankomaalaisen supermarketketju Jumbon myymälöiden tavarantoimituksiin.Täysin sähkökäyttöisen hyötyajoneuvon toimitus käynnistää samalla myös sarjan sähkö- ja hybridikuorma-autojen pitkän aikavälin kenttätestejä.DAF:n ilmoituksen mukaan erittäin hiljaiseksi luonnehdittu sähkökuorma-auto pystyy toimintamatkansa puolesta suorittamaan kuljetuksia noin 50 kilometrin toimintasäteellä päästämättä ilmaan lainkaan paikallisia päästöjä.Jumbon Alankomaiden Veghelissä sijaitsevaan jakelukeskukseen on jo asennettu latausasema kuorma-autojen latausta varten. Latausaseman osalta aiotaan seuraavaksi tutkia myös teknistaloudellisia mahdollisuuksia myös aurinkopaneeleiden asentamiseen eli sähkökuorma-auton ainakin osittaiseen lataamiseen myös aurinkovoimalla.Teknisessä mielessä DAF CF Electric on niin sanottu 4x2-vetoautoyksikkö, joka on alkujaan kehitetty jopa 37 tonnin tiekuljetuksiin kaupunkialueilla, joilla yksi- tai kaksiakseliset perävaunut ovat tavallisia.Koemallin perustana toimii DAF:in tavallinen dieselmoottorinen CF-malli, joka on muutettu kokonaan sähkökäyttöiseksi VDL:n E-Power -tekniikalla. Auton voimansiirtoa pyörittää 210 kilowatin sähkömoottori, jonka virtalähteenä toimii kokonaiskapasiteetiltaan 170 kWh:n litiumioniakku.Kaikkiaan CF Electric -mallin toimintamatka on noin 100 kilometriä, mikä tekee siitä sopivan nimen omaan kaupunkijakeluun. Akun pikalataus onnistuu 30 minuutissa ja täyteen latautuminen vie valmistajan ilmoituksen mukaan kohtuulliset 1,5 tuntia.Supermarketketju Jumbon lähivuosien tavoitteena on, että 45 prosenttia ketjun myymälöistä saa toimituksensa nimenomaan sähkökäyttöisillä kuorma-autoilla.