Hondan uusi CR-V -hybridi on vaihteita vailla – moottorin ääntä on käsitelty eurooppalaisten mieliksi





Seurauksena on, että polttomoottorin tuottama ääni kuulostaa kovin erikoiselta.





Honda ei ole ensimmäistä kertaa hybridileikeissä mukana, mutta CR-V on sen ensimmäinen hybridikatumaasturi Euroopassa. Tekniikaltaan se on erikoinen, joskaan ei aivan ainutlaatuinen.Honda CR-V oli yksi ensimmäisistä uuden ja automarkkinoita melko lailla mullistaneen trendin edustajista tullessaan markkinoille vuonna 1995 – siis 23 vuotta sitten! Sen jälkeen käytännössä joka ikinen autonvalmistaja on seurannut perässä. Myös ne, joiden ei ikimaailmassa kuvitellut trendiä seuraavan.Honda esitteli hiljattain CR-V:stä viidennen sukupolven version. Se oli edeltäjäänsä suurempi: muun muassa akseliväli oli 30 millimetriä pidempi kuin edeltäjässään. Honda kehuu auton sisätilojen olevan tilavimmat mallin historiassa, ja tämä arvio osuu kyllä maaliin.Takapenkin jalkatilassa 30 millimetriä näkyy heti, ja aikuisen kokoinen matkustaja mahtuu istumaan toisen samanlaisen takana ongelmitta. Takapenkkiläisillä ainoa huomautus liittyy turvavyön yläkiinnikkeen sijaintiin. C-pilariin pultattu ylälenkki on nimittäin niin korkealla, että se hiertää helposti lähes 190-senttisenkin matkustajan kaulaa.Istuma-asento on sekä edessä että takana varsin mallikas: reisitukea löytyy kummaltakin penkkiriviltä riittävästi myös pidempikoipisille. Näiltä osin CR-V on siis identtinen jo aiemmin ajettujen ”normaalimallien” kanssa.Honda on CR-V:n hybriditekniikan kanssa pyrkinyt yksinkertaistamaan voimalinjaa: se on periaatteeltaan hieman samantyyppinen kuin Mitsubishi Outlander PHEV:n ratkaisu. Polttomoottori on Hondassa kaksilitrainen, Atkinson-työkierrolla varustettu ja vapaasti hengittävä nelisylinterinen paketti. Sen perässä ei kuitenkaan ole vaihdelaatikkoa lainkaan, ainoastaan kytkin, jolla moottori saadaan kytkettyä osaksi voimantuottoa.CR-V Hybrid on sekä sarja- että rinnakkaishybridi: se lähtee liikkeelle aina pelkän sähkömoottorin vetämänä. Jos akustossa riittää virtaa, ei polttomoottori lähde käyntiin lainkaan tässä kohdin, vaan auto liikkuu pelkällä sähköllä. Jos akku olisi kaupunkiajossa sattunut tyhjenemään, saattaa bensiinimoottori kyllä käynnistyä, mutta vain lataamaan virtaa sekä akkuihin että syöttämään sitä suoraan moottorille – ilman mekaanista yhteyttä vetäviin pyöriin.Kun ajonopeus ja kuljettajan pyytämä tehonmäärä kasvavat, kytkee järjestelmä polttomoottorin antamaan voimaa myös suoraan pyörille, mutta silti yhdessä sähkömoottorin kanssa.Moottoritienopeuksissa auto käyttää tilanteen mukaan pelkkää polttomoottoriajoa, hybridiajoa tai pelkkää sähkön varassa rullaamista.Mekaanisesti CR-V Hybrid on yksinkertaisempi kuin vaikkapa suorana verrokkina toimiva Toyota RAV4, jossa polttomoottorin ja muun voimansiirron välissä on planeettavaihteisto säätämässä moottorin kierroslukua muulle järjestelmälle sopivaksi.Seurauksena on, että polttomoottorin tuottama ääni kuulostaa kovin erikoiselta. Niinpä Honda on nimenomaan eurooppalaisia autonostajia varten säätänyt autoon eräänlaisen aktiivisen äänijärjestelmän. Se toistaa auton kaiutinjärjestelmän kautta moottorin ääntä siten, että esimerkiksi täyskaasukiihdytyksessä auto kuulostaa tavanomaiselta polttomoottorilaitteelta.Erikoisen voimalinjan antamien mahdollisuuksien vuoksi Honda on voinut hioa CR-V:n eri voimalaitteiden synkronoinnin toisiinsa yhteensopivaksi. Lopputulos on yhtä erikoinen, sillä auton kiihtyvyys nollasta moottoritienopeuksien yläpuolelle asti tuntuu ajettaessa täysin lineaariselta ilman vaihteenvaihtojen tuomia taukoja.Kun polttomoottoria käytetään vain taloudellisimmalla mahdollisella kierrosluvulla, ei veto myöskään hyydy ennen tai jälkeen vaihtotapahtuman – koska niitä ei siis ole.Auto tuntuu ja kuulostaa täysin tavalliselta hybridimaasturilta. Ajettavuus sekä kaupunkiajossa että pidemmillä maantietaipaleilla on hyvin ongelmatonta ja helppoa. Jo aiemmin ajetun tavallisen CR-V:n kohdalla Honda oli parantanut selvästi myös ohjausta edeltäjään nähden.Hybridiversio ei tästä juuri poikkea. Myös sen ohjauksesta löytyy muutamilta naapureiltaan uupuva luonnollinen tuntuma tiehen, vaikka ohjaus on nykytyylisesti jopa nopeanpuoleinen: hieman reilut 2,3 kierrosta laidasta laitaan.Ratin takaa löytyy automaattivaihteisista autoista tutut vaihtolärpäkkeet, mutta kuten muutamassa muussakin aasialaishybridissä, myös CR-V Hybridissä niistä annostellaan neliportaista jarrutusvoiman talteenottoa.Normaalissa ajotilassa pyydetty jarrutusvaikutus katoaa, kun autolla kiihdytetään uudelleen. Sport-tilassa jarrutusvaikutuksen suuruus kuitenkin jää muistiin seuraavaa mutkaa varten.Suomeen CR-V Hybrid tulee kevään korvalla, autojen asiakastoimitukset alkanevat maalis-huhtikuussa. Tarjolle tulee sekä etu- että nelivetoinen versio ja neljä eri varustetasoa. Näistä tosin hinnat alkaen -versio Comfort on aina etuvetoinen, keskimmäiset Lifestyle ja Elegance on saatavana joko etu- tai nelivetoisena ja huippumalli Executive on aina nelivetoinen.