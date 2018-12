Autot

Ferrari ilman kattoa ja tuulilasia – autoveron voi laskea 1,5 miljoonan päälle





Tällä kertaa korskean oriin italialaisikoni karautti esille Monza SP1 ja Monza SP2 -mallit.Niiden erona on istuinpaikkojen määrä: auton voi tilata joko yksi- tai kaksipaikkaisena.Valmistusmäärä on rajoitettu 499 kappaleeseen.Auto hinta, noin 1,52 miljoonaa euroa ilman autoveroamme, on reipas varsinkin, kun ottaa huomioon, ettei tässä Ferrarissa ole lainkaan kattoa tai tuulilasia.