Autot

Pitkän siivun taittoon – Mercedes-Benzin C-sarjaan saa nyt maailman parhaimpiin lukeutuvan dieselmoottorin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos nyt pitäisi valita uusien autojen joukosta se ominaisuuksiltaan kaikkein miellyttävin arkidiesel, olisi Mersun kaksilitrainen, koodilla OM654 tunnettu nakukone taatusti listan kärkipäässä. Sen verran hienostuneesta ja taloudellisesta paketista on nimittäin kyse.Siksi ilahduttavaa onkin, että nyt tämä alkujaan E-sarjassa esitelty miellyttävyys on vihdoin ilmestynyt myös Mercedes-Benzin uudistuneen C-sarjan valikoimiin.Moottoriuudistuksen ohella C.n kasvojenkohotus on tuonut uutta myös auton sisälle, jossa huomio kiinnittyy erityisesti digitaalisen informaation lisääntymiseen. Uudet, isot ja koreat keski- ja mittaristonäytöt edustavat kumpikin uutta aikaa, mutta vain toinen ruuduista edustaa aidosti hyötyä.Reilusti yli tuhannen euron lisähintaan myytävän täysdigitaalisen mittariston anti jää nimittäin muokkausmahdollisuuksineen kaikkineenkin enemmän kosmeettiseksi kuin käytännölliseksi.Tilanteen pelastaa onneksi kojelaudan uusi 10,25-tuumainen keskinäyttö, joka tekee C-sarjan monista aputoiminnoista aiempaa selvästi selkeämpiä ja helpompia käytettäviä. Uudistuksen yhteydessä C-sarjan Suomen mallivalikoimasta on poistunut myös keskikonsolin jo teknisesti vanhentuneeksi jäänyt kosketusohjain.Huomionarvoista C:n puolivälimuodistuksessa on sekin, että mallin digitaalinen turvavarustelu on kasvanut kameroineen ja tutkineen kasvojenkohotuksessa jo sellaiselle tasolle, jota vielä muutama vuosi sitten ei löytynyt aina edes edustusluokan autoista.Riittävästi varusteltuna Mercedes-Benz C Auto pysyy itsestään kaistojen välissä, ja osaa hakea reittiä edellä myös ajavan auton liikkeisiin perustuen.Ajossa Mersun C-sarjalainen loistaa muutenkin kuin vain pienen kulutuksensa ja suuren tankkinsa puolesta. Paketti on ajettavuudeltaan todella tasapainoinen ja mukava, mutta samaan aikaan tunnokas ja täsmällinen luotsattava. Myös ajomelu - tai oikeastaan sen puute - vastaa Mercedeksen maineen parhaille puolille sopivaa tasoa.Kaikkiaan uusittu C220d -dieselautomaatti tarjoaa hienon, joskaan ei hankintahinnaltaan aivan halvan ajokokemuksen. Varsinkin lisävarusteiden kanssa saa edelleen olla tarkkana, ettei ostoksen kokonaishinta karkaa aivan taivaisiin.