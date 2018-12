Ensitestissä Seatin uusi ja iso katumaasturi: Näyttää tutulta, mutta mitä Tarracossa on omaa?

Autot

Suosituimmaksi kasvavan malliversion hinta yli 40 000 euroa

Volkswagen-konsernin MQB-alustakonseptilta odotetaan paljon. Sen pohjalle on rakennettu melkoinen nippu autoja, joilla nyt usean vuoden imagollisissa ongelmissa kyntäneen autonvalmistajajättiläisen pitäisi pystyä nostamaan itseään jaloilleen.Pohjalevy on polttomoottoriaikakauden tuotos; vaihtoehtoisia voimanlähteitä ei ole vielä tarjolla.Samalle pohjalle on piirretty myös Seat Tarraco. Se on läheistä sukua Škodan isolle Kodiaqille ja Volkswagenin pitkälle Tiguan Allspacelle. Peruskori ja voimalinjat ovat täsmälleen samat.Tarraco ei Seatin nykylinjan mukaan lähde erityiseen hullutteluun. Se muistuttaa etenkin Tiguania, ja on monin tavoin siromman ja kevyemmän näköinen kuin massiivisen kuvan itsestään antava Škoda Kodiaq. Sivuprofiili on linjakas ja auton sivuille kiertävät valot pienentävät visuaalista vaikutelmaa ennestään.Keulapuoli on Seatin uusimman merkki-ilmeen mukainen, joskaan ei kovin persoonallinen. Pystysuora maski ja kulman ympäri kääntyvät ajovalot voisivat löytyä monen muunkin automerkin keulalta: DS:stä, Fordista ja Volvostakin. Ehkä kaikki on kuitenkin tarkasti laskelmoitua, markkinaosuuksia kun on harvoin haalittu millään todella radikaalilla.Ohjaamo on kovasti tutun oloinen. Kaikki hallintalaitteet, nappulat ja säätimet löytyvät intuitiivisesti sieltä missä niiden olettaisikin olevan, eikä mitään tarvitse erikseen etsiä.Mittaristoksi saa ainoastaan täysin elektronisen, sillä vanhat fyysiset viisarinäytöt on hylätty kokonaan. Mittariston ilmettä voi muovata huomattavan paljon. Kokonaan digitaalisessa versiossa suurin osa näytöstä on varattu navigaattorinäkymälle. Mittariston luettavuus on kohtuullisen hyvä kaikenlaisessa valossa.Tarraco tulee heti aluksi tarjolla useampana eri versiona. Bensiinipuolella etuvetoinen 1,5-litrainen ja 150-hevosvoimainen TSI EVO saa seurakseen 190-hevosvoimaisen, kaksilitraisen TSI:n joka puolestaan on aina nelivetoinen.Volkswagenilla on edelleen kova luotto dieseliin. Tarracon kaksilitrainen TDI on myynnissä joko 150- tai 190-hevosvoimaisena, joista vähempitehoinen on tarjolla joko etu- tai nelivetona. Tehokkaampi on puolestaan aina neliveto.Bensiiniversioissa pienitehoisempi on aina manuaalivaihteinen, tehokkaamman saa vain automaattilaatikolla, dieselissä 150-hevosvoimaisen kohdalla askin voi vielä valita mutta 190-hevosvoimaisen kohdalla automaattivaihteisto on oletusarvo.Lehdistötilaisuudessa kerrottiin Seatin rakentaneen adaptiiviseen DCC-alustaan omat säätönsä verrattuna sisarmalleihin, ja se näkyy. Esimerkiksi Škoda Kodiaqin alustasta tulee Comfort-asetuksella lähes vesisänkymäinen, kun Tarraco puolestaan säilyttää iskunvaimennuksen säädön kantavan ja informatiivisen oloisena myös pehmeimmässä säädössä.Erikoista on, että ajotapavalitsimesta ei löydy erikseen Comfort-asentoa, vaan alusta säätyy pehmeimpään asentoon vain taloudellisuuteen kannustavassa Eco-moodissa. Ohjaus on sähkötehosteinen. Ainakaan kesärenkaiden kanssa tuntuma ei ole etäinen. Korkeaprofiilisilla kitkarenkailla ja kotimaisella tieverkolla tilanne saattaa olla toinen.Myös kaista-ajoavustimen toiminta on auton hintaluokan huomioiden melkoisen miellyttävä. Tarraco on ensimmäinen Seat joka on varustettu ruuhka-ajoavustimella, mutta ajoreittivalinnoista johtuen sen toimintaa ei päästy täysin kokeilemaan. Jos järjestelmä on varustettu samoilla bittiriveillä kuin vaikkapa Audin järjestelmä, ei siitä löydy kovin paljoa korjattavaa.Ajomelun arviointi ei Barcelonan ympäristössä ajettaessa ei oikein onnistunut, sillä asvalttitiet ovat jopa Espanjan mittapuulla hyvin sileitä.Mallisisarten tapaan myös Tarraco tulee kauppoihin sekä 5- että 7-paikkaisena painoksena, eikä kolmospenkkirivi ole aikuisellekaan täysin toivoton paikka matkustaa.Viisipaikkaisen version erikoisuus löytyy valtavan, perusasennossaan 760-litraisen tavaratilan välipohjan alta: ihan oikea vararengas on harvinainen varuste vuonna 2018.Istuma-asennot sekä edessä että takana ovat hyvät, eikä tila lopu takapenkillä kesken missään suunnassa. Sentin tai kaksi korkeampi istuintyyny olisi paikannut pienen reisituen vajauksen takana.Tehokkain, 190-hevosvoimainen TDI ja seitsenvaihteinen DSG-automaatti muodostavat hyvin synkronoidun paketin. Vetoalue tuntuu annettuja lukuarvoja laajemmalta.Ajotapavalitsimen Eco-moodilla auto kytkee hyvin mielellään vaihteen vapaalle pienenkin kaasupolkimen keventämisen jälkeen, mikä tekee ajamisesta hieman viipyilevää. Säästömoodi sopiikin paremmin moottoriteille kuin hitaampiin vauhteihin.Seatin Suomen-maahantuonnissa veikataan, että myydyimmäksi Tarracoksi nousee saman tason malliversio kuin kilpailijoillakin. Tämä tarkoittaa Suomessa yli 40 000 euron hintaluokkaan nousevaa kaksilitraista turbodieseliä kaksoiskytkinautomaatilla varustettuna. Aluksi tarjolle tulee perustasoinen Style sekä ylellisemmin varusteltu Xcellence-varusteversio. Urheiluhenkisimmän FR:n myynti alkaa myöhemmin vuonna 2019.Sitä oikeaa työsuhdeautoilijoiden toivemallia, ladattavaa hybridiä saadaan kuitenkin odottaa vuoden 2020 lopulle saakka. Seatilta kuitenkin väläyteltiin jo yksityiskohtia mallista: täydellä akulla se kulkee 50 kilometriä ilman paikallispäästöjä. Kysyttäessä tuleeko hybriditekniikka diesel- vai bensiinimoottorin seuraksi, nyki vastaajan silmäkulma selvästi enemmän bensiinin kohdalla, vaikka virallista vastausta ei vielä saatukaan.