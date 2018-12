Autot

Škoda uudistaa tunnetun logonsa – tiedätkö, mistä nämä kirjaimet ovat saaneet alkunsa?





Škoda tuoda rymistelee ensi vuonna markkinoille Kodiaqista tehokkaan, 240-hevosvoimaisen RS-version. Auto on vakiovarusteisena nelivetoinen, ja siinä on myös monia muita nykyaikaisia varusteita vakiona. Samalla Škoda uusii tunnetun VRS-logonsa nykyaikaisempaan muottiin, jossa V-kirjain on nyt punainen.VRS-logon kirjaimet tulevat sanoista Victory Rally Sport, jossa victory viittaa suomen kieliseen sanaan ”voitto”. Uudessa logossa voi nähdä myös punaisen I-kirjaimen ennen R-kirjainta viittaamassa Victory-sanaan, vaikka tehtaan edustajien mukaan sellaista ei ole tarkoitettukaan. VRS viittaa siis Škodan menestyksiin rallipoluilla.Tuplaturboahdettu Kodiaq RS kiihtyy 0-100 km/h nopeuteen 6,9 sekunnissa, ja saavuttaa 221 km/h huippunopeuden. Voimanlähde on perustaltaan tunnettu kaksilitrainen turbodiesel Volkswagen-konsernin moottorivalikoimasta. Auto painaa lähemmäs 1900 kiloa, joten suorituskykyluvut ovat tähän nähden varsin reippaita. Auton voi saada myös seitsemänpaikkaisena, ja se on saavuttanut sellaisena luokassaan tunnetulla Nürburgringin Nordschleifella ennätysajan 9 minuuttia 29,84 sekuntia.Kodiaq RS saapuu Suomeen ensi vuoden puolella, ja sen hinnat alkavat 66 124 eurosta.Ilta-Sanomat on tutustunut jo autoon ja palaa ensitestin ajotunnelmiin lähiviikkojen aikana.