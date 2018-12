Käytännöllinen Opel Combo koeajossa: Tavaroille peräti 28 lokeroa

Autot

Käytännöllinen Opel Combo: Tavaroille peräti 28 lokeroa





Pakettiautosukuinen tila-auto on oiva ratkaisu silloin, kun autonvalintakriteereissä ratkaisevat ennen kaikkea monipuolisesti muunneltavat tilat sekä kohtuullinen hinta.Yksi tähän luokkaan iskevistä tuoreista tuotteista on Opelin uusi Combo Life, jota voi monien ominaisuuksiensa puolesta tituleerata suoranaiseksi lapsiperheen unelmaksi.Karvan alle 4,5 metriä pitkä Combon lyhytkorinen versio on paitsi avara ja tilava, mutta myös helposti taskupysäköitävissä. Tarjolla on myös monenlaista arkiherkkua, aina valinnaisvarustelistan avattavasta takalasista alkaen.Takaliuku­ovien väliin voi myös valita joko 60/40-jaetun toisen rivin tai lisähinnasta myös kolme erillisistuinta, jotka voi haluttaessa taittaa myös piiloon. Tarvittaessa taakse voi ilahduttavasti mahduttaa kerralla myös kolme täysikokoista turvaistuinta ja enimmillään tavaratilaa on pätkämallissakin tarjolla reilusti yli kaksi kuutiota.Lisähinnasta saatavilla on myös matkustajan etuistuimen taittuva selkänoja, jonka avulla Combossa voi kuljettaa sisällä jopa täysimittaista surffilautaa. Tarpeeksi ruksittuna erilaisia lokeroita ja koteloita on niin paljon (28 kappaletta!), ettei niiden kaikkien sijaintia ei tahdo aina edes muistaa.Sisustaltaan Combo on henkilöversionakin hieman muovinen, mikä voi toisaalta arjen laadusta riippuen olla myös käytännöllistä. Auton tietoviihdejärjestelmä on käytettävyydeltään kohtuullista nykytasoa ja tarjoaa myös älypuhelinyhteensopivuutta.Ajettavuudeltaan Combo on autotyyppi huomioiden kohtuullisen miellyttävä, eikä ulkonäön pakettiautomaisuus tunnu ajo-ominaisuuksissa lähellekään niin paljon kuin voisi kuvitella.Varsinaista ajamisen iloa lievistä tuulensuhinoista kärsivä kuljetuslaatikko ei kuitenkaan tarjoa. Vastapainona auton kulutus vaikutti pysyttelevän ainakin sekalaisessa ajossa mukavan alhaisella tasolla.Kaikkiaan Combon Life-versiota voi luonnehtia tutustumisen arvoiseksi vaihtoehdoksi, jos käytännöllisyys on arvoasteikoilla korkealla.